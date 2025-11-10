So lohnend wäre ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Anzeige

Bitcoin notierte gestern vor 5 Jahren bei 15’336.50 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in BTC investiert hat, hat nun 0.06520 Bitcoin im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’828.32 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.11.2025 auf 104’722.57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +582.83 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 76’295.96 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net