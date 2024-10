SEC-Chef schiesst gegen Bitcoin und Co.: Krypto-Branche mit "vielen dunklen Ecken" - Keine Akzeptanz als Währung

• Kryptowährungen als Währung unwahrscheinlich• Betrug und Transparenz• Kein Bedarf für neue Gesetze

Genslers skeptische Haltung zu Kryptowährungen

Auf einer Veranstaltung an der New York University School of Law, über die Markets Insider berichtet, machte SEC-Chef Gary Gensler deutlich, dass er es für "unwahrscheinlich" hält, dass Kryptowährungen wie Bitcoin jemals eine breite Akzeptanz als Währung erfahren werden. Er betonte, dass der Wert solcher digitalen Assets nicht durch ihre Nutzung als Zahlungsmittel, sondern durch Transparenz und praktischen Nutzen bewiesen werden müsse. Gensler verwies dabei auf historische und wirtschaftliche Prinzipien, wie Greshams Gesetz, das besagt, dass "schlechtes Geld das gute verdrängt". Diese Perspektive stützt seine Überzeugung, dass Nationen typischerweise eine stabile, zentrale Währung bevorzugen.

Regulierung und Sicherheit: Notwendigkeit von Transparenz

Laut Gensler seien Kryptowährungen derzeit von erheblichem Betrugspotenzial betroffen, und die Regulierungsbehörden müssten sicherstellen, dass die Öffentlichkeit vor diesen Risiken geschützt werde. Er wies darauf hin, dass die Verluste durch Betrug und kriminelle Machenschaften in der Kryptoindustrie seit 2022 um 45 Prozent gestiegen seien, heisst es bei Cryptopolitan.

"Diese Branche hat viele dunkle Ecken, in denen Betrüger und Schwindler agieren", sagte Gensler und bezog sich dabei auf prominente Krypto-Unternehmer, die derzeit wegen Verstössen gegen das Gesetz inhaftiert sind oder auf ihre Auslieferung warten. Beispiele wie der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und der Terra-Gründer Do Kwon zeigen laut Gensler, wie weit verbreitet betrügerisches Verhalten in der Branche sei. Gensler sehe daher eine starke Notwendigkeit, dass die bestehenden Wertpapiergesetze auch auf Kryptowährungen angewandt werden, um Investoren zu schützen und die Marktintegrität zu gewährleisten, zitiert Markets Insider den SEC-Chef.