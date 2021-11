Partnerschaft mit Coinstar: Walmart ermöglicht Kauf von Kryptowährungen

• Fake-Pressebericht über Partnerschaft mit Litecoin im September• 200 Coinstar-Automaten in Walmart-Filialen in den USA• 8'000 Coinstar-Automaten, über die Bitcoin gekauft werden können

Fake-Pressebericht im September

Im September wurde auf GlobeNewswire ein angeblich von Walmart stammender Pressebericht veröffentlicht, der Walmarts angebliche Partnerschaft mit Litecoin verkündete. Wie sich durch einen Pressebericht auf der Walmart-Website herausstellte, handelte es sich dabei jedoch um einen Fake. In dem gefälschten Bericht soll bekannt gegeben worden sein, dass Walmart in Zukunft den Litecoin als Zahlungsmittel für Online-Bestellungen akzeptieren würde, wie Reuters berichtet. Bis darüber aufgeklärt wurde, dass es sich bei der Pressemitteilung um einen Fake handelte, verzeichnete der Litecoin einen kurzzeitigen Kursgewinn von fast 30 Prozent, so Reuters. Ein Sprecher des US-amerikanischen Unternehmens erklärte gegenüber Reuters, dass Walmart in keiner Beziehung zu Litecoin stehen würde. Auch die Litecoin-Foundation gab via Twitter an, dass es unklar sei, wie es zu der falschen Pressemitteilung kommen konnte. GlobeNewswire erklärte in einer Stellungnahme gegenüber Reuters: "Wir werden mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um eine vollständige Untersuchung zu beantragen - und zu erleichtern -, einschliesslich jeglicher krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit".

An official statement regarding today's false news - Charlie Lee will be live on Bloomberg today at 2pm PST addressing the subject. pic.twitter.com/x7z7NZ02nZ - Litecoin Foundation (@LTCFoundation) September 13, 2021

Walmart stellt 200 Kryptoautomaten auf

Nur kurze Zeit nach der falschen Pressemitteilung arbeitet Walmart nun tatsächlich an einem Projekt im Bereich der Kryptowährungen. Wie CoinDesk berichtet, ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden in einigen Filialen in den USA, an einem Coinstar-Automaten in Bitcoin zu investieren. Die Walmart-Kommunikationsdirektorin Molly Blakeman erklärt gegenüber CoinDesk: "Coinstar hat in Zusammenarbeit mit Coinme einen Pilotversuch gestartet, der es den Kunden ermöglicht, mit Bargeld Bitcoin zu kaufen. Es gibt 200 Coinstar-Automaten in Walmart-Filialen in den Vereinigten Staaten, die Teil dieses Pilotprojekts sind". Während Coinstar vor allem dafür bekannt ist, dass Verbraucher Münzen gegen Papierscheine oder Geschenkkarten eintauschen können, ermöglicht das Krypto-Wallet- und Zahlungsunternehmen Coinme das Kaufen von Bitcoins über Bitcoin-ATMs.

Der Bereich Kryptowährungsgeldautomaten ist ein schnell wachsender Markt, so CoinDesk. Während Coinstar laut CoinDesk ankündigte, seine Flotte wegen der hohen Nachfrage von 3'500 Coinme-ATMs im Jahr 2020 zu verdoppeln, berichtet Bloomberg von mittlerweile 8'000 Automaten, über die Bitcoins erstanden werden können.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

So können Kunden in den teilnehmenden Filialen Bitcoins kaufen

Zunächst muss man einen Coinme-Account erstellen und seine kostenlose Bitcoin-Wallet anfordern, wird auf der Coinstar-Website erklärt. Anschliessend kann an den teilnehmenden Coinstar-Automaten ein Bitcoin-Gutschein erstanden werden, welcher wiederum über den Account eingelöst werden kann, um Bitcoin bei Coinme zu erhalten. Bei jedem Kauf fällt ausserdem eine Transaktionsgebühr von 4 % und eine Bargeldumtauschgebühr von 7 Prozent an, so Coinstar.

E. Schmal/Redaktion finanzen.ch