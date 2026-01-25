Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Marktbericht Krypto: Bitcoin ringt um 90.000 Dollar – ETFs ziehen Geld ab, On-Chain kühlt ab, Altcoins treten auf der Stelle

Am Samstagnachmittag wirkt der Kryptomarkt wie eingefroren – zumindest, wenn man nur auf die Prozentzahlen schaut. Bitcoin verliert gegen 17:10 Uhr rund 0,25 % und notiert bei 89.202 US-Dollar (Vortag: 89.429 US-Dollar). Das ist kein Drama. Und doch ist es genau diese Art von „kleinen“ Bewegungen, die in angespannten Phasen eine Menge über die Kräfteverhältnisse verrät. Denn die Stimmung ist fragil: ein Mix aus Erwartung, Nervosität – und der Frage, ob der nächste Impuls nach oben oder nach unten kommt.

Während Bitcoin nur leicht nachgibt, rutscht das breite Krypto-Körbchen messbarer ab. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP steht heute bei -1,4 %. Seit der Erstnotiz am 24.09.2024 liegt das Produkt dennoch 27,6 % im Plus. Das ist ein nützlicher Hinweis für Anleger: Auch wenn einzelne Tage und Wochen hektisch aussehen – die mittelfristige Perspektive bleibt bislang konstruktiv. Nur darf man sich davon nicht blenden lassen. Gerade in Seitwärtsphasen entscheidet sich oft, wer Geduld hat und wer am Ende teure Fehler macht.

Altcoins: wenig Glanz, viel Zähigkeit – und selektive Bewegung

Bei den grossen Altcoins ist das Bild gemischt bis müde. Ethereum bewegt sich leicht aufwärts: 2.955,69 US-Dollar nach 2.951,27 US-Dollar am Vortag (etwa +0,15 %). Litecoin liegt hauchdünn im Plus bei 68,06 US-Dollar (Vortag: 68,02 US-Dollar). Das klingt fast nach Stillstand – und ist es auch.

Auf der Verliererseite stehen mehrere bekannte Namen: Bitcoin Cash gibt minimal nach auf 594,17 US-Dollar (Vortag: 594,61), Ripple fällt auf 1,911 US-Dollar (Vortag: 1,920), Monero rutscht auf 509,70 US-Dollar (Vortag: 511,75). BNB notiert bei 886,93 US-Dollar (Vortag: 890,38).

Andere Coins bewegen sich kaum: Cardano bei 0,3578, Stellar bei 0,2111, Tron bei 0,2956 US-Dollar. Selbst klassische „Stimmungs-Seismografen“ wie Dogecoin treten auf der Stelle: 0,1233 nach 0,1246 US-Dollar. Solana fällt leicht auf 126,77, Avalanche auf 12,02, Chainlink auf 12,14, Sui auf 1,482 US-Dollar.

Auffällig ist dabei weniger das, was fällt – sondern das, was sich dem allgemeinen Stillstand entzieht. In einer Phase, in der spekulatives Kapital vorsichtiger wird, zeigen vor allem kleinere Infrastruktur-Projekte mit klarem Nutzungsfokus eine gewisse Robustheit. Dazu zählt auch Pepenode.

Pepenode ist kein klassischer „Hype-Coin“, sondern ein Node-basiertes Projekt, das auf Beteiligung am Netzwerk statt auf kurzfristige Kursfantasie setzt. Im Kern geht es um den Betrieb dezentraler Knotenpunkte, die das Netzwerk stabilisieren und gleichzeitig Anreize für aktive Teilnehmer schaffen. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Trading-Narrative schwächer werden, rücken solche Modelle stärker in den Fokus – nicht als Renditeversprechen, sondern als funktionale Bausteine innerhalb eines wachsenden Ökosystems.

Für Investoren ist das ein bekanntes Muster: Wenn grosse Altcoins stagnieren, verschwindet Kapital nicht vollständig aus dem Markt. Es wird selektiver. Statt breiter Risikobereitschaft entstehen punktuelle Engagements dort, wo reale Nutzung, Community-Aktivität und technische Substanz zusammentreffen.

Bitcoin: „Spannungszone“ statt Seitwärtsmarkt

In vielen Kommentaren ist aktuell von einer Seitwärtsbewegung die Rede. Wer aktiv handelt, würde eher sagen: Bitcoin steckt in einer explosiven Spannungszone. Denn es geht nicht um langweilige Range-Tage, sondern um eine Phase, in der der Kurs zwar grob um die 90.000-Dollar-Marke pendelt, dabei aber immer wieder heftige Ausschläge produziert.

Ein wesentlicher Treiber sind die Derivate. Wenn viele Marktteilnehmer gehebelt positioniert sind, reichen kleinere Bewegungen, um Stopps zu reissen und Liquidationen auszulösen. Daraus entstehen kurze, harte Bewegungen – gefolgt von ebenso schnellen Gegenreaktionen. Für Privatanleger fühlt sich das chaotisch an. In Wirklichkeit ist es ein Markt, der gnadenlos ineffiziente Positionierungen aussortiert.

ETF-Abflüsse: Wenn institutionelles Kapital vorsichtiger wird

Der auffälligste Datenpunkt dieses Wochenendes sind die Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs. Innerhalb von vier Handelstagen sollen rund 1,62 Milliarden US-Dollar abgezogen worden sein. Selbst grosse Produkte wie der iShares Bitcoin Trust bleiben davon nicht unberührt, auch wenn sie weiterhin das Rückgrat institutioneller Allokation bilden.

Für Anleger ist das relevant, weil ETFs aktuell als Seismograf für institutionelle Stimmung dienen. Abflüsse bedeuten nicht automatisch einen Trendwechsel. Sie zeigen aber, dass Risiko neu bewertet wird – häufig im Zusammenhang mit Makro-Unsicherheiten oder taktischer Gewinnmitnahme.

On-Chain-Daten: leichte Abkühlung statt Beschleunigung

Auch On-Chain-Indikatoren deuten auf eine ruhigere Phase hin. Laut aktuellen Auswertungen gehen aktive Adressen zurück, Netzwerkgebühren sinken, und die Hashrate zeigt den längsten Rückgang seit Frühjahr 2024. Ein Teil der Miner verlagert Kapazitäten, teilweise auch in Richtung KI-Rechenzentren.

Das ist kein Warnsignal im klassischen Sinn. Aber es zeigt, dass der Markt derzeit nicht aus eigener Dynamik heraus beschleunigt. In solchen Phasen kommen Impulse meist von aussen – über Makro-Entspannung, neue Kapitalzuflüsse oder strukturelle Entwicklungen.

Charttechnik, Headlines und Nervosität

Technisch diskutieren Analysten über ein mögliches Death Cross im höheren Zeitrahmen, andere sehen eher langfristige Unterstützungszonen. Die Bandbreite der Interpretationen ist gross – ein typisches Merkmal von Übergangsphasen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugte die Meldung, dass GameStop grössere Bitcoin-Bestände zu Coinbase Prime transferiert hat. Ob daraus Verkäufe entstehen, ist offen. Klar ist nur: Grosse Bewegungen bleiben nicht unbeobachtet und verstärken kurzfristig die Nervosität.

Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Kurzfristig kristallisiert sich eine Schlüsselzone zwischen 88.000 und 91.000 US-Dollar heraus. Dort dürfte sich entscheiden, ob Bitcoin neue Dynamik entwickelt oder noch einmal Liquidität tiefer abholt.

Für Investoren ergeben sich daraus unterschiedliche Ansätze. Langfristig orientierte Anleger setzen auf gestaffelten Aufbau statt perfektes Timing. Taktisch agierende Investoren definieren klare Risikomarken und bleiben flexibel. Aktive Trader brauchen Regeln, Disziplin – und die Bereitschaft, nicht jede Bewegung mitzunehmen.

Parallel lohnt es sich, den Blick über die bekannten Schwergewichte hinaus schweifen zu lassen. Projekte wie Pepenode zeigen, dass Marktphasen ohne grosse Kursgewinne oft genau die Zeit sind, in der sich funktionale Strukturen entwickeln, die später relevanter werden als kurzfristige Charts.

Fazit: Ruhe bewahren, Struktur erkennen

Der Kryptomarkt liefert derzeit kein klares Narrativ. Bitcoin ist stabil nahe 90.000 US-Dollar, aber ohne starken Rückenwind. ETF-Abflüsse und schwächere On-Chain-Daten sprechen für Vorsicht, nicht für Panik. Gleichzeitig bleibt die langfristige Architektur intakt – von Infrastruktur über Regulierung bis hin zu neuen Anwendungsfällen.

Für Anleger ist diese Phase kein Spektakel, sondern ein Test. Nicht jeder Markt belohnt Aktivität. Oft belohnt er Geduld, saubere Prozesse – und den Blick für Entwicklungen abseits des kurzfristigen Lärms. Genau dort entscheidet sich, wer vorbereitet ist, wenn der nächste Impuls kommt.