Kryptowährung Tether: Tether-Bestand stagniert - Grund zur Sorge?

• Vorwürf des Bankenbetrugs gegen Tether• Tether-Menge stagniert• Tether ist wichtig für den Kryptomarkt

Die unregulierte Kryptowährung Tether (Symbol: USDT) wird als ein sogenannter Stablecoin möglichst 1:1 zum US-Dollar gehandelt. Um dies zu erreichen, verspricht der Herausgeber, die Tether Limited, dass die Token durch Bestände an US-Dollar oder andere Assets gedeckt sind. Doch schon seit Jahren wird immer wieder der Verdacht geäussert, dass Tether eben doch nicht wie versprochenen vollständig durch Rücklagen gedeckt sei.

Nun hat laut "Bloomberg" das US-Justizministerium Ermittlungen gegen die verantwortlichen Personen hinter Tether aufgenommen - der Vorwurf: Bankenbetrug in grossem Stil.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Dieser Bericht wurde von Tether zurückgewiesen. Vielmehr habe das Finanzmagazin lediglich alte Fakten verdreht, hiess es im offiziellen Presse-Statement.

Tether-Menge stagniert

"Yahoo! Finance" wies nun auch noch auf eine andere interessante Tatsache hin: Die Menge an in Umlauf befindlichen USDT-Token ist seit Ende Mai 2021 nicht mehr gewachsen. Dies ist deshalb beachtlich, weil die Druckmaschinen des Stablecoin zuletzt auf Hochtouren liefen. So wurden allein im ersten Quartal dieses Jahres 32 Milliarden Tether ausgegeben, nach 20 Milliarden neuen Token im Jahr 2020. Inzwischen ist Tether nach Marktkapitalisierung die drittgrösste Kryptowährung, nach Bitcoin und Ethereum.

Bitcoin-Handel über Tether

Da Tether einen festen Wert von 1:1 zum US-Dollar verspricht und in Bitcoin oder andere Kryptowährungen getauscht werden kann, stellt er eine bequeme Möglichkeit dar, echtes Geld in die Kryptowelt hinein und auch wieder heraus zu verschieben. Kryptoanleger machen hiervon eifrig Gebrauch. So läuft der Bitcoin-Handel inzwischen mehrheitlich über Tether - etwa viermal so viel wie in echten US-Dollars.

Darüber hinaus wenden sich Kryptoanleger auch dann gerne Tether zu, wenn andere Kurse zu sehr schwanken. Dann parken sie ihr Kryptogeld kurzzeitig in Tether, um sich vor Verlusten zu schützen.

Systemische Bedeutung

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, "Yahoo! Finance" in der Liquidität von Tether eine Frage von systemischer Bedeutung sieht. Probleme bei Tether könnten auch die Kurse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen mit nach unten ziehen, hiess es.

Redaktion finanzen.ch