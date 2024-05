Krypto-Startup Digital Asset Solutions expandiert in die Vereinigten Arabischen Emirate

• Digital Asset Solutions mit Sitz in Zug 2022 gegründet• Krypto-Startup expandiert in die Vereinigten Arabischen Emirate• Ehemaliger CS-Banker als Strategic Partner

Die Digital Asset Solutions (DAS) mit Sitz im Schweizer Crypto Valley in Zug wurde 2022 gegründet. Das Unternehmen steht laut eigenen Angaben "an vorderster Front der digitalen Finanzrevolution und bietet massgeschneiderte Asset-Management-Lösungen und Beratung im Bereich digitaler Vermögenswerte." Die Digital Asset Solutions ist der Selbstregulierungsorganisation PolyReg in der Schweiz unterstellt.

Nun will das noch junge Schweizer Unternehmen, das im Krypto-Geschäft tätig ist, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) expandieren. Unterstützung bekommt die DAS dabei von einem ehemaligen Credit Suisse-Banker.

Expansion in die VAE: Ehemaliger CS-Banker als strategischer Berater

Csaba Dekany, der die Expansion der Digital Asset Solutions in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit vorantreiben soll, begann seine Karriere bei der Credit Suisse, heisst es auf der Webseite der DAS. Dort konzentrierte er sich auf vermögende Privatkunden. Anschliessend war er zehn Jahre in einem Multi-Family Office in Zürich tätig. 2022 zog es ihn dann in die Vereinigten Arabischen Emirate - ein aufstrebendes Finanzzentrum für traditionelle und digitale Vermögenswerte -, wo er in Dubai die Dekany FZCO gründete.

Der Wealth-Management-Profi soll die Digital Asset Solutions nun mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Fähigkeit, "die Finanzlandschaften von Zürich und Dubai zu verbinden und seinen Kunden solide Lösungen zu bieten" unterstützen und der DAS bei ihrer Expansion als strategischer Berater zu Seite stehen.

"Wir erhoffen uns dadurch, ein solides Netzwerk im «Crypto Valley» der arabischen Region aufzubauen", zitiert finews.ch Digital Asset Solutions-CEO Stefan Höchle. Sacha Fedier, Vorstandmitglied der Digital Asset Solutions zeigt sich laut finews.ch ebenfalls zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr, dass wir Csaba Dekany für ein Engagement gewinnen konnten. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Markt mit grossem Potenzial", so der Zürcher Vermögensverwalter und CEO von VT Wealth Management.

