Krypto-Regulierung: So will die Concordium-Blockchain Eingriffen von Behörden zuvorkommen

Die schon häufig angedrohten Regulierungseingriffe durch staatliche Behörden - wie allen voran der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) - schweben bereits seit Langem wie ein Damoklesschwert über dem Krypto-Sektor. Genau diese Ängste der Cyber-Anleger will das Krypto-Projekt Concordium zerstreuen, indem es eine sogenannte regulierungsfreundliche Blockchain entwickelte - was steckt dahinter?

Die zwei Hauptziele von Concordium

Das Layer-1-Netzwerk Concordium will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits ermöglicht die Concordium-Blockchain den Schutz von Identitätsdaten, während es andererseits ebenfalls Compliance-Anforderungen wie die beiden Richtlinien AML (Anti-Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) erfüllt werden. In diesen Ambitionen unterscheidet sich Concordium von den allermeisten Blockchains, die für gewöhnlich - so wie die Bitcoin-Blockchain - mit Pseudonymen arbeiten und somit zu einem gewissen Masse Nutzern Anonymität bieten.

Das Hauptziel der Regulierungsanstrengungen von US-Senatorin Elizabeth Warren, SEC-Chef Gerry Gensler & Co. sind deshalb auch die Krypto-Projekte, die eine vollständige Verschleierung von Blockchain-Transaktionen anstreben. Beispielsweise wurde der Krypto-Mixer Tornado-Chas, der eine Verheimlichung der Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain anvisiert, von dem US-Justizministerium zum Staatsfeind erklärt. Zudem wurden einige Privacy-Coins wie der Monero oder Z-Cash aufgrund von Druck der Regulierungsbehörden von grossen Krypto-Börsen verbannt, wie "BTC-ECHO" berichtete.

So funktioniert die Concordium-Blockchain

Ein solches Schicksal will Concordium mit allen Mitteln verhindern. Das 2018 gegründete Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine sichere, vertrauenswürdige und unterbrechungsfreie Plattform für Blockchain-Transaktionen ins Leben gerufen. Einer der namhaftesten Mitgründer war Ueli Maurer, Professor für Kryptologie an der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH).

Laut der firmeneigenen Website handelt es sich bei Concordium um die "weltweit erste Blockchain, bei der die Identifizierung in das Protokoll integriert ist und somit den gesetzlichen Anforderungen entspricht". Die Zielsetzung des Unternehmens liegt darin, "das Quadrilemma von Skalierbarkeit, Sicherheit, Dezentralisierung und Regulierung zu lösen. Wir glauben, dass es notwendig ist, Compliance- und Regulierungsanforderungen zu lösen, um Billionen potenzieller Geschäftstransaktionen mit Blockchain zu erschliessen", schreiben die Concordium-Entwickler.

Zu diesem Zweck biete das Layer-1-Blockchain-Asset anpassbare Optionen und unterstütze sichere Überweisungen mit sofortiger Abrechnung für Mehrparteien-Transaktionen. Der Vorteil von Layer-1 Smart Contracts liege demnach darin, dass sie zustandslos seien und verschiedene Möglichkeiten für geregelte Abläufe böten. "Diese Fähigkeiten finden Anwendung in Sektoren wie IoT, Supply-Chain-Finanzierung, Mobility-as-a-Service und lösen Interoperabilitätsprobleme mit anderen Plattformen und Blockchains", beschreibt das Unternehmen die Vorteile seiner Blockchain.

Concordium-Coin seit Monaten auf rasanter Talfahrt

Ob das Concordium-Projekt seine Versprechen halten kann und die Regulierungsbehörden für den gesamten Krypto-Sektor freundlich stimmen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Mittlerweile gibt es Dutzende von unterschiedlichen Blockchains, von denen eine wachsende Zahl auf den Regulierungsdruck reagierte und sich einer verbesserten Transparenz verschrieb. Die Konkurrenz ist also gross.

Der Concordium-Coin (CCD), der native Zahlungscoin des Projekts, verdeutlicht die Schwierigkeiten von Concordium, im umkämpften Krypto-Sektor Fuss zu fassen. Der CCD wurde zur Bezahlung von Transaktionsgebühren (einschliesslich Smart-Contract-Operationen), als Belohnung für Knotenbetreiber und als Sicherheits-/Abwicklungsmittel entwickelt. Die Performance des Coins ist allerdings erschreckend schwach: Schon seit Monaten befindet er sich auf Talfahrt. In den vergangenen zwölf Monaten büsste Concordium (CDD) zweistellig an Wert ein und kostet mittlerweile nur noch 0,003487 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2024). Mit einer von "Coinmarketcap" taxierten Marktkapitalisierung von etwa 36,61 MMillionen US-Dollar liegt der CDD in der Liste der grössten Kryptowährungen der Welt denn auch nur unter ferner liefen.

