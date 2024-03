Krypto-Fan Elon Musk: So viele Bitcoins halten Tesla und SpaceX

• Tesla könnte bei Bitcoin wieder zugreifen• Wallet-Analyse deckt Bitcoin-Bestände von Tesla und SpaceX auf• Stärker in Bitcoin investiert als erwartet

Greift Tesla wieder bei Bitcoin zu?

Schon Anfang 2021 griff Elon Musks Elektroautohersteller Tesla bei der Urkryptowährung Bitcoin zu. Musk äusserte sich anfänglich mit Optimismus gegenüber der weltweit beliebtesten Kryptowährung und deutete sogar an, dass Tesla Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Autos akzeptieren könnte. Doch innerhalb weniger Wochen zog er diese Pläne zurück, wobei er vor allem Umweltbedenken hinsichtlich des Bitcoin-Minings als Begründung angab. Im folgenden März wurden dann zunächst rund 10 Prozent und im zweiten Quartal 2022 weitere rund 75 Prozent der Bitcoin-Bestände wieder abgestossen.

In der Krypto-Community wird derzeit jedoch darüber spekuliert, ob Tesla möglicherweise wieder verstärkt auf Bitcoin setzen könnte. Laut einem Bericht von "BTC-ECHO", der sich auf Daten von Arkham Intelligence stützt, zeige eine Analyse der Wallets, dass der E-Autobauer mittlerweile 11'509 Bitcoin besitzt. Dies entspreche einem Zuwachs von 1'789 Bitcoin im Vergleich zur Hochrechnung aus den Daten des letzten Quartalsberichts, wonach Tesla zum 31.12.2023 lediglich 9'720 Bitcoin besass.

Musk-Unternehmen mit Bitcoin-Bestand im Milliardenwert

Doch nicht nur mit Tesla hat der Tausendsassa in das digitale Gold investiert. Wie CoinMarketCap in Berufung auf Arkham berichtet, hätten Musks Unternehmen Tesla und SpaceX zusammengenommen einen Bitcoin-Bestand im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Der Analyse nach halte Tesla in seinen Wallets Bitcoin im Wert von über 771 Millionen US-Dollar, während die SpaceX-Wallets etwa 555 Millionen US-Dollar an BTC enthalten sollen.

Der Bericht untersucht bereits seit Anfang 2021 genauer die Bitcoin-Transaktionshistorie der Unternehmen. Besonders bemerkenswert sei, dass sowohl Tesla als auch SpaceX während des Krypto-Crashs im Mai 2022 einen beträchtlichen Teil ihrer Bitcoin-Bestände verkauften, als die Preise sanken. Obwohl diese Verkäufe zu einem Nettoverlust für SpaceX führten, gelang es Tesla jedoch, die Gewinnschwelle zu erreichen.

Die Bitcoin-Position von SpaceX erholte sich jedoch bis November 2023 zeitgleich mit dem aktuellen Bitcoin-Bullenmarkt. Seitdem hat sich der Bitcoin-Preis fast verdoppelt, was laut Schätzungen von Arkham SpaceX einen aktuellen Gewinn von 132 Millionen US-Dollar aus seinen Bitcoin-Beständen beschert hat. Im Gegensatz dazu erwartet Tesla einen Bitcoin-Gewinn von 455 Millionen US-Dollar.

Wenn diese Ergebnisse zutreffen, legen sie nahe, dass das Ausmass der Bitcoin-Investitionen von Tesla und SpaceX zuvor unterschätzt wurde, erklärt CoinMarketCap. Analysten schätzten zuvor, dass Tesla rund 9'720 Bitcoin besass, während die Investition von SpaceX unbekannt war. Die Analyse von Arkham zeigt jedoch, dass Tesla über einen höheren Betrag von 11'509 Bitcoin verfügt.

