Grund zur Besorgnis? Bitcoin-Wal bewegt Bitcoins in Milliardenwert

• 142'323 Bitcoin wurden Ende Juli bewegt• 0,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins• Wer steckt hinter der Transaktion?

In der Krypto-Community fiel dies als erstes Larry Cermak, Forschungsleiter bei The Block, auf. Via Twitter verbreitete er die Nachricht, in der er nachfragte, ob noch jemandem die enorm grosse Transaktion aufgefallen sei, die am 29. Juli stattfand. "Hat noch jemand bemerkt, dass ein massiver Wal (wahrscheinlich keine Börse) gestern 142'323 BTC bewegt hat (ungefähr vor 12 Stunden)."

Did anyone else notice that a massive whale (likely not an exchange) moved 142,323 BTC yesterday (approximately 12 hours ago). That's more than $1.3 billion and approximately 0.8% of all bitcoin.



