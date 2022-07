GameStop startet mit neuem NFT-Marktplatz durch

• GameStop eröffnet neuen NFT-Marktplatz• Der Start der neuen Plattform übertrifft sogar Coinbase• Über 53'000 neue NFTs

GameStop eröffnet eigenen NFT-Marktplatz

Erst vor kurzem hat die Videospiele-Handelskette GameStop die Beta-Version ihres eigenen NFT-Marktplatzes freigeschaltet. Der Start war sehr erfolgreich: Wie BTC-Echo berichtet, konnten bereits über 3'000 Ethereum umgesetzt werden. Dies entspricht einem Handelsvolumen von etwa 3,4 Millionen US-Dollar, was erstaunlicherweise sogar den Gesamtumsatz des Coinbase NFT Store übertrifft. Dies ist umso bemerkenswerter, da der Coinbase NFT Marketplace bereits seit Mai dieses Jahres existiert. Keine schlechte Bilanz, obwohl auch der Marktplatz von GameStop gegenüber OpenSea reichlich klein aussieht: Dort werden laut DappRadar täglich ganze 16 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Dieser Schritt auf den NFT-Markt ist für GameStop überaus wichtig. Laut t3n hat den Kryptomarkt in letzter Zeit eine grosse Nervosität befallen: Bei den grossen Unternehmen der Branche wie Coinbase und Blockfi erfolgen ganze Wellen von Entlassungen, auch bei GameStop selbst mussten wegen stagnierender Verkäufe erst kürzlich 160 Millionen Mitarbeiter entlassen werden.

Anfängliche Schwierigkeiten

Einige Hürden gibt es bei dem neuen NFT-Marktplatz allerdings noch, schliesslich handelt es sich vorerst lediglich noch um eine Beta-Version. So ist der Markplatz von GameStop in Deutschland beispielsweise aktuell noch nicht erreichbar, sodass sich deutsche Kunden, die das Angebot des Händlers ausprobieren wollen, vorerst noch in Geduld üben müssen. Obwohl die "Public Beta"-Version des Marktplatzes zwar aktuell schon live ist, sehen Nutzer bei Aufruf der Seite nft.gamestop.com lediglich den 403 Error mit dem Hinweis "Der Anfrage konnte nicht entsprochen werden." Das gesamte Projekt wurde von GameStop im Herbst 2021 gestartet, seitdem feilt das Unternehmen an seiner neuen Plattform, die vor allem auf den Ethereum-Blockchain-Skalierungslösungen Immutable X und Loopring basiert.

Grosse Auswahl an NFTs

Das Angebot der NFT-Plattform von GameStop kann sich in Sachen Vielfalt durchaus sehen lassen. Mehr als 53'000 Token sind auf dem Marktplatz in über 200 Kollektionen gelistet. Für die Durchführung von Transaktionen benötigen Nutzer lediglich eine Krypto-Wallet. Die liefert GameStop auch gleich mit, denn erst im Mai hat das Unternehmen die neue GameStop-Wallet für Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Daneben können jedoch auch Wallets von bekannten Drittanbietern genutzt werden. Laut The Verge müssen sich Nutzer, die den Wunsch haben, neue NFTs zu erschaffen, dafür bewerben.

Wie es in der Pressemitteilung des Einzelhändlers heisst, gehen die Pläne für den Marktplatz jedoch über den Handel mit den eigentlichen NFTs hinaus. So seien auch noch weitere Kategorien wie zum Beispiel Web3-Gaming geplant. Ein zukünftiges Update von Immutable X soll es ermöglichen, NFTs mit integrierten Spielen zugänglich zu machen.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.ch