Experten von Standard Chartered erwarten kräftige Gewinne für Ethereum

• Standard Chartered: Ethereum könnte 2025 auf 14'000 US-Dollar steigen• Experten bullish für Ethereum• Spot-ETF-Genehmigung vermutlich im Mai

Experten für Bitcoin nach ETF-Genehmigung bullish

Die US-Aufsichtsbehörde SEC hat im Januar dieses Jahres die ersten Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt. Für den Bitcoin ging es seitdem hoch hinaus. In den folgenden Wochen konnte er einige neue Hochs erreichen. Seinen neuen Rekord markierte er zuletzt Mitte März bei 73'750 US-Dollar. Doch die Bitcoin-Rally soll an diesem Punkt noch nicht vorbei sein. CryptoQuant-CEO Ki Young Ju erklärte zuletzt im Februar, dass er davon ausgehe, dass der Bitcoin in diesem Jahr noch bis auf 104'000 US-Dollar weitersteigen könnte. Und auch andere Bitcoin-Bullen gehen von einem weiteren Anstieg aus.

Geht man nach den Prognosen von VanEck und ARK Invest habe der Bitcoin sogar noch mehr Potenzial. Während man bei dem Asset Management-Unternehmen VanEck davon ausgeht, dass der Bitcoin mittelfristig bis auf 350'000 US-Dollar steigen wird, erwarte man bei ARK Invest sogar einen sagenhaften Anstieg auf über 1,3 Millionen US-Dollar.

Doch nicht nur die Genehmigung der Bitcoin-ETFs hat Einfluss auf den Kurs des digitalen Goldes. Auch das im April erwartete Bitcoin-Halving dürfte sich Experten nach positiv auf den Bitcoinpreis auswirken.

Standard Chartered: Ethereum könnte 14.000-Dollar-Marke knacken

Die britische Bank Standard Chartered zeigt sich jedoch nicht nur für die Ur-Kryptowährung bullish. Auch die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum dürfte den Analysten nach zum Mond fliegen, wie Decrypt berichtet. In einem Montagsbericht erklärt die Bank, dass Ethereum bis Ende dieses Jahres vermutlich 8'000 US-Dollar erreichen könnte und bis 2025 sogar auf 14'000 US-Dollar steigen könnte - vorausgesetzt die Ethereum-Spot-ETFs werden genehmigt, konkretisiert Geoffrey Kendrick, Leiter der Forex- und Krypto-Forschung des Unternehmens. Derzeit notiert Ethereum bei einem Preis von 3'563,18 US-Dollar (Stand: 26.03.2024).

Eine Reihe renommierter Fondsmanager hat bei der SEC Anträge auf die Genehmigung von Ethereum-ETFs eingereicht. Diese Finanzprodukte sollen traditionellen Anlegern den Zugang zur Kryptowährung über börsengehandelte Aktien ermöglichen.

In seiner Notiz weist Kendrick darauf hin, dass die Bank davon ausgeht, dass die ETFs bis zum Sommer grünes Licht von der SEC erhalten werden.

"Ethereum befindet sich derzeit zwischen zwei bedeutenden Ereignissen, die unserer Ansicht nach den Preis nach oben treiben könnten", ergänzt Kendrick. "Es hat kürzlich eine strukturell wichtige Modernisierung durchlaufen, und die behördliche Genehmigung der US-Behörden für ETH-ETFs wird im Mai erwartet."

Kendrick spekulierte ausserdem, dass das jüngste Dencun-Upgrade des Netzwerks ein Grund für den schnellen Anstieg von Ethereum sein könnte. Das Netzwerk hinter der zweitgrössten Kryptowährung erfuhr nämlich erst kürzlich Woche eine Aktualisierung. Entwickler behaupten, dass diese Verbesserung die Transaktionsgebühren auf der Blockchain erheblich senken wird.

Kendrick ergänzte, dass das Upgrade und die damit verbundenen geringeren Kosten das Ethereum-Netzwerk "wettbewerbsfähiger" machen würden.

In einer anderen Forschungsnotiz, die Decrypt vorliegt, erklärte die britische Bank, dass man für Bitcoin bis zum Ende dieses Jahres von einem Kurs von 150'000 US-Dollar pro Münze ausgehe, allerdings nur wenn die neu zugelassenen ETFs weiterhin populär bleiben.

Ethereum: Neuer Krypto-Liebling?

Laut CoinDesk erklärte Bernstein kürzlich in einem Forschungsbericht, dass es möglicherweise an der Zeit sei, den Fokus auf die zweitgrösste Kryptowährung nach Bitcoin zu richten. Experten sind der Meinung, dass Ethereum "wahrscheinlich der einzige andere digitale Vermögenswert ist, der eine Spot-ETF-Genehmigung von der SEC erhalten könnte".

Die Analysten Gautam Chhugani und Mahika Sapra betonen, dass Ethereum mit seiner Wachstumsdynamik, seinem umweltfreundlichen Design und seinem institutionellen Nutzen für den Aufbau neuer Finanzmärkte gut positioniert ist, um institutionelle Akzeptanz im Mainstream zu gewinnen.

Redaktion finanzen.ch

