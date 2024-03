Krypto-Boom: Layer-2-Sektor des Ethereum-Netzwerks verzeichnet neue Rekorde

• Ethereum übersteigt 4'000-US-Dollar-Marke• TVL aller Layer-2-Netzwerke übersteigt wichtige Schwelle• Ethereum-Beliebtheit dürfte weiter steigen

Die Euphorie im Krypto-Sektor hält weiter an. Erst kürzlich konnte sich die älteste Kryptowährung der Welt, der Bitcoin, erstmals über die Marke von 73'000 US-Dollar hinwegsetzen. Getragen wird die Rally der Cyberdevise von der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, der Aussicht auf das Bitcoin-Halving im April sowie den Zinssenkungshoffnungen, die das gesamte Marktumfeld aufblühen lassen.

Dies verhilft nicht nur dem Bitcoin zu Kurshöhenflügen. Auch die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung der Welt, Ethereum, zog in den letzten Wochen deutlich an und überschritt vor Kurzem die 4'000-US-Dollar-Marke und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Bis zu einem neuen Rekord müsste die Cyberdevise jedoch noch kräftiger steigen. Bei der Kryptobörse CoinMarketCap liegt das Allzeithoch für Ethereum bei 4'891,70 US-Dollar.

TVL aller Layer-2-Netzwerke übersteigt wichtige Schwelle

Und dennoch kann sich auch das Ethereum-Netzwerk über ein paar neue Meilensteine freuen, wie BTC-Echo berichtet. So konnte es im Februar das Wachstum stark fortsetzen, sodass die Kenngrösse "Total Value Locked" (TVL) aller Layer-2-Netzwerke, erstmals die Marke von 35 Milliarden US-Dollar überschritt - ein Rekord. Der TVL umfasst alle Vermögenswerte, die in Ethereum-Protokollen oder Smart Contracts gerade eingeschlossen sind.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Trend ist im Übrigen im gesamten Sektor der Dezentralen Finanzen (DeFi) spürbar. Hier wurde vor kurzem ein TVL von 100 Milliarden US-Dollar erreicht, wie BeInCrypto mit Verweis auf On-Chain-Daten von DeFillama berichtet, wobei Ethereum auch hier als absoluter Marktführer mit 59 Prozent hervorgehoben wurde. Der TVL-Rekord im DeFi-Sektor liegt jedoch bei 189 Milliarden US-Dollar und wurde im November 2021 erreicht.

Ethereum-Netzwerk Marktführer bei DeFi

Dass sich das Ethereum-Netzwerk hier so stark positioniert, ist auf die Beliebtheit der Plattform bei Smart Contracts zurückzuführen. So fasst Krypto-Verwalter Grayscale laut BeInCrypto zusammen: "Ethereum kann als dezentralisierte Version des Apple App Store betrachtet werden, da es die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Diese dezentralisierten Anwendungen (sogenannte "dApps") reichen von Gaming oder Identitätsprotokollen über digitale Kunst bis hin zu Stablecoins und der Tokenisierung von Finanzvermögen."

Dass sich Ethereum im Aufwärtstrend befindet, dürfte auch daran liegen, dass kontinuierlich Upgrades durchgeführt werden, um die Effizienz und Skalierbarkeit des Netzwerks zu steigern, so erst jüngst das Dencun-Upgrade, welches die Blockchain für Entwickler nochmal attraktiver macht, wie BTC-Echo schreibt. Dies hat sich schon im Vorfeld des Upgrades in einem gesteigerten Interesse an Ethereum-Layer-Token widergespiegelt, wie TradingView berichtet. Dabei handelt es sich um Token, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind, deren Transaktionen jedoch über eine andere, getrennte Layer verarbeitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Beliebtheit des Layer-2-Sektors von Ethereum nun nach dem Dencun-Upgrade noch weiter zunimmt.

Redaktion finanzen.ch