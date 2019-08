Etihad Airways setzt auf Schweizer Blockchain-Unternehmen

• Bisher haben wenige Anbieter eine Art Monopolstellung• Der Wettbewerb könnte zu Kostensenkungen für Kunden führen• Weitere internationale Unternehmen arbeiten mit Winding Tree zusammen

Der Krypto-Markt ist auf dem Vormarsch. Vor allem in der Schweiz fanden viele Unternehmen aus der Branche einen passenden Firmensitz. Nun wurde bekannt, dass die zweitgrösste Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Airways, in dem Schweizer Startup Winding Tree, das Blockchain- und Krypto-basierte Lösungen für die Reise- und Logistikbranche anbietet, einen neuen Kooperationspartner fand.

Vereinigte Arabische Emirate planen "digitale Revolution"

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen, wie BTC Echo berichtet, auch in der Verwaltung Krypto und Blockchain integrieren. Es gebe bereits Projekte zur Müllbeseitigung auf der Blockchain und ein blockchainbasiertes Hypothekensystem. Der Schritt von Etihad Airways passe also auch in die Strategie des Staates.

Wenige Anbieter beherrschen den Markt

In der Reisebranche werden globale Computerreservierungssysteme genutzt, um Unternehmen und Dienstleistungen einer Branche zu vernetzen. Dabei handele es sich meist um Reisebüros, Fluggesellschaften, Hotels und Autovermietungen, aber auch Webseiten, wie Expedia oder Booking.com. Bei diesen computergestützten Netzwerksystemen gebe es eine Art Monopolstellung von wenigen Anbietern, wie zum Beispiel Amadeus und Sabre, die die Dateninfrastruktur für die Beteiligten bereitstellen. Nun wolle die Fluggesellschaft diese mit der neuen Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Startup durchbrechen. Tristan Thomas, Director of Digital and Innovation bei Etihad Airways, meint gegenüber Reuters: "Sehr wenige haben sich dazu entschieden, die Welt der Distributionssysteme zu betreten und das liegt an den grossen Spielern mit erheblichen Anteilen, die daran interessiert sind, das System geschlossen zu halten." Er sieht in der Weiterentwicklung jedoch einen Vorteil - auch für die Verbraucher: Aus dem Wettbewerb könnten bessere Preise resultieren.

Blockchain-Technologien gefragt

Etihad Airways ist nicht die erste Fluggesellschaft, die mit dem Schweizer Blockchain-Unternehmen zusammenarbeitet. Auch Air Canada, Air France-KLM und Lufthansa gaben bereits bekannt in Sachen GDS auf Winding Tree zu setzen. Das Unternehmen Swissport und Hotels, wie Nordic Choice, das Airport Hotel in Basel und die Kette citizenM nutzen ebenfalls die Distributed Ledger Technologie. Und auch in anderen Branchen setzen internationale Unternehmen auf Blockchain-Technologielösungen: So habe zum Beispiel die Commerzbank, laut cryptonews.com, ein blockchainbasierte Zahlungslösung für Machine-to-Machine-Zahlungen entwickelt und Forbes berichtete von einer Blockchain-Lösung für globale Versicherungszahlungen beim Finanzdienstleistungskonzern Allianz Global Corporate & Specialty.

