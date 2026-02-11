Dogecoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 10 Jahren verdient

Anzeige

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0.000240 USD. Bei einem DOGE-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’174’842.40 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 10.02.2026 gerechnet (0.092722 USD), wäre das Investment nun 387’098.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38’609.85 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 erreichte Dogecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net