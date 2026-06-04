US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
04.06.2026 21:12:36
Devisen: Wenig Bewegung
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat sich im US-Handel nicht viel getan. Der Euro/Dollar hat zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1616 nach 1,1637 am späten Nachmittag gehandelt. Auch der Franken notiert zum Dollar etwas schwächer (USD/CHF 0,7892 nach 0,7877). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9167 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Anleger haben weiter den Nahen Osten im Blick. Rund um die Lage im Iran gab es wenig Neues. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Aussenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise etwas bremste.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, lieferten Konjunkturdaten nochmals neue Eindrücke über die jüngste Entwicklung des US-Jobmarktes. Aus wöchentlich veröffentlichten Daten ging hervor, dass zuletzt überraschend viele Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Die Hilfsanträge stiegen auf 225'000, während Analysten im Schnitt mit 215'000 gerechnet hatten.
awp-robot/rw
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|160.0110
|-0.0140
|-0.01
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9167
|
-0.22
|Türkische Lira
|
58.2288
|
0.34
|Baht
|
41.3933
|
0.15
|Bitcoin - US Dollar
|
63483.1561
|
-0.87
|Real
|
6.4143
|
0.03
|US-Dollar
|
0.7893
|
-0.35
|Zloty
|
4.6213
|
0.07
|Euro - US Dollar
|
1.1613
|
0.10
|Ripple - US Dollar
|
1.1734
|
-2.29
|Forint
|
386.2952
|
-0.30
|Bitcoin - Euro
|
54667.9486
|
-0.89
|Ripple
|
1.0796
|
2.55
|Rubel
|
92.9661
|
-0.15
Börse aktuell - Live TickerDow fester -- SMI und DAX schliessen im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische soie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.