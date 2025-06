Devisen: Franken gewinnt an Stärke

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat sich am Dienstag aufgewertet. Der Euro hat gegenüber dem Franken an Wert verloren und wird aktuell zu 0,9349 gehandelt, nachdem er am Mittag noch bei 0,9409 und am frühen Morgen bei 0,9423 lag.

Auch der US-Dollar hat sich mit einem Stand von 0,8044 Franken am Abend gegenüber dem Franken abgeschwächt, während er am Mittag noch bei 0,8105 und am Morgen bei 0,8121 stand.

Die europäische Gemeinschaftswährung wird derzeit zu 1,1624 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Mittag mit 1,1609 und zum Tagesbeginn mit 1,1602. Am Montag hatte der Euro zeitweise noch unter 1,15 Dollar notiert.

An den Finanzmärkten hat sich die Stimmung dank der Waffenruhe im Nahen Osten merklich aufgehellt. Dies belastet laut Händlern den US-Dollar, der angesichts des weiter zu eskalieren drohenden Kriegs zwischen Israel und dem Iran zuletzt wieder stärker als sicherer Hafen gesucht war.

Zudem hat sich die Stimmung der Konsumenten in den USA im Juni unerwartet eingetrübt. Der Konsumindikator fiel um 5,4 Punkte auf 93,0 Punkte. Dagegen wurde am Markt ein Anstieg auf 99,8 Punkte erwartet. Im Vormonat hatte sich der Indikator noch deutlich erholt, nachdem er zuvor fünf Monate in Folge gefallen war. Dies dürfte den Greenback ebenfalls belastet haben.

awp-robot/ls/