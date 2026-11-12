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Devisen: Dollar weiter auf dem Vormarsch

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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstag seinen Steigflug fortgesetzt. Am Abend kostete der "Greenback" 0,8353 Franken, nachdem im frühen Handel noch 0,8327 Franken bezahlt wurden. Die US-Währung hatte bereits am Vortag wegen der Zinsdiskussion deutlich Boden gutgemacht.

Auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1056 US-Dollar nach 1,1092 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9234 mehr oder weniger auf der Stelle.

Gestützt wurde der Dollar auch durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Der Ölpreis stieg, nachdem gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran", schrieb Trump auf Truth Social. Der höhere Ölpreis stützte den Dollar. Die USA sind ein wichtiges Ölförderland.

awp-robot/ra

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