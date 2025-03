Der perfekte Zeitpunkt, um wieder zu investieren?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Letztes Wochenende dachte man noch, der Bitcoin würde wieder an Fahrt gewinnen und die 100.000 US Dollar-Hürde übersteigen. Er befindet sich jedoch wieder im freien Fall, denn seither ging es rasant bergab. Zum Wochenausklang bewegte er sich zwischen 79.500 US Dollar und 83.500 US Dollar, was in fünf Tagen ein Minus von knapp 20.000 US Dollar bedeutet. Dies soll aber vielmehr bedeuten, dass es Sinn macht zu investieren. Panikverkäufe wären jetzt fehl am Platz, denn wenn man genau hinschaut, kann man Vergleiche zum Jahr 2021 ziehen.

Trump: Politische Entscheidungen setzen Bitcoin unter Druck

Die derzeitige Zollpolitik Donald Trumps lässt nicht nur den Kryptomarkt schwanken, auch die Aktien erleben momentan eine Talfahrt. Der Wahlsieg sorgte für ein deutliches Plus in allen Bereichen, da die positive Einstellung zum Kryptomarkt seitens Donald Trump offen bekundet wurde. Nun wirkt es so, als würden seine politischen Entscheidungen eher das Gegenteil bewirken.

Das Phänomen der Korrekturen ist aber nicht unbekannt. Bereits im Jahr 2021, als der Bitcoin Preis im Februar plötzlich bei über 57.000 US Dollar lag, konnte ein vergleichbares Szenario beobachtet werden. Wenige Tage vor dem 22. Februar 2021 lag der Preis des Bitcoin noch bei 44.800 US Dollar.

Bereits am 01. März 2021 fiel dieser erneut an diesen Punkt. Alle in diesen wenigen Tagen entstandenen Gewinne waren demnach sofort wieder weg. Doch ab da ging es stetig bergauf, denn bis zum 14. März 2021 erreichte der Bitcoin einen sagenhaften Preis von über 61.000 US Dollar. Wiederholt sich die Geschichte, könnte es also wieder einen vergleichbaren Aufschwung geben.

Eines ist klar: Korrekturen in einem Bereich von bis zu -40 Prozent gelten als normal und jeder Investor mit Kryptoerfahrung weiss, dass Geduld erforderlich ist und sich der Kryptomarkt mit der Zeit auch wieder stabilisiert. Dazu gab es sogar eine Aussage auf X vom Sohn des Präsidenten, Eric Trump, der zum Kauf von Rücksetzern rät.

Sollte man jetzt investieren?

Natürlich ist der Bitcoin derzeit bereits rund 25 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt, doch die Prognosen sind auf lange Sicht unverändert geblieben. Der Einstiegspreis ist daher um etwa 20.000 US Dollar gefallen, was eine Investition sogar äusserst attraktiv macht, denn Experten glauben weiterhin daran, dass der Bitcoin die 150.000 US Dollar Marke knacken und mitunter sogar in Richtung 200.000 US Dollar klettern wird.

Für Investoren des Bitcoin Bull wäre das natürlich äusserst positiv, denn dieses Projekt, welches sich im Moment im Presale befindet, zielt auf die Preisentwicklung des Bitcoins ab.

In Bitcoin Bull investieren, wenn man glaubt, der Preis des Bitcoin steigt

Bitcoin Bull, kurz BTC Bull, ist nicht nur ein neuer Meme Coin, sondern setzt auch auf direkte Bitcoin Aidrops. Daher wurden bereits knapp 3 Millionen US Dollar im Zuge des Presales eingesammelt – der Bitcoin Bull lässt sich von dem Tief des Bitcoin nicht unterkriegen. Der neue Ansatz bringt Erfolg, denn sobald gewisse Kursziele übertroffen werden, gibt es eine Belohnung für die Halter des BTCBULL Token – nämlich Bitcoin!. Belohnt wird nach dem ersten Kursziel von 150.000 US Dollar in 50.000 US Dollar-Schritten, somit bei 200.000 US Dollar und dann wieder bei 250.000 US Dollar.

Wenn der Bitcoin Preis wieder zu steigen beginnt und er sich in Richtung des ersten Meilensteins bei 140.000 US Dollar bis 145.000 US Dollar begibt, wird auch der BTCBULL grösseres Interesse wecken. Demzufolge steigt dann auch der Preis des Token entsprechend an.

Wer die Chance bereits jetzt ergreifen will, muss dies über die Websites tun, da sich der Token im Presale befindet und eine Investition daher ausschliesslich über die Homepage erfolgen kann. Hier noch ein Tipp: Nach dem Vorverkauf kann der Preis stark ansteigen, wenn es der BTCBULL auf die grossen Kryptobörsen schafft. Eine Preissteigerung erfolgt auch bereits im Laufe des Vorverkaufs, weshalb ein früher Einstieg vor Ende des Presales ratsam ist, wenn man rasch zu ersten Buchgewinnen kommen will.

