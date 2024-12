Der Ausblick auf das Jahr 2025: Gibt es überhaupt eine Kryptowährung, die keinen Preisanstieg verbuchen wird?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wird es am Ende im Jahr 2025 überhaupt eine Kryptowährung geben, die nicht steigt? Sieht man sich die Prognosen an, so wird der Kryptomarkt im kommenden Jahr einen Bullenrun nach dem anderen erleben. Wer in bereits etablierte Kryptowährungen investiert, kann am Ende fast nur gewinnen – aber auch Projekte, die ihre Token noch im Vorverkauf haben, könnten nach erfolgreichem Launch auf einer Kryptobörse im Jahr 2025 für Furore sorgen.

Kryptowährungen: Akzeptanz und Interesse steigen

Sieht man sich die aktuellen Zahlen an, dann ist nicht nur das Interesse an digitalen Währungen gestiegen, sondern auch die Akzeptanz gegenüber Bitcoin und Co. Federführend sind hier vor allem Westeuropa und die USA. Besonders überraschend mag die Rolle von Europa sein: Galten die Europäer etwas zurückhaltend gegenüber Bitcoin und Co., so befindet sich der Kontinent auf gutem Wege, die zweitgrösste Kryptowirtschaft der Welt zu werden. Rund 21,7 Prozent des weltweiten Transaktionsvolumens entfällt auf Europa. Mit 217 Milliarden US Dollar liegt die USA an erster Stelle – Deutschland liegt dahinter mit 125 Milliarden US Dollar.

Aber nicht nur das Interesse und die Akzeptanz sind gestiegen: Die Regulierungslandschaft hat sich in eine positive Richtung entwickelt, vor allem mit Blick in die USA. Donald Trump hat selbst mehrfach betont, er werde der Präsident der Krypto-Fans werden – und am Ende hat der Bitcoin auch gleich einmal einen Rekord nach dem anderen gebrochen, als klar wurde, Trump ist der 47. Präsident der USA.

Vor allem wird die Offenheit der Regulierungsbehörden auch deshalb so vorangetrieben, weil die Nachfrage der institutionellen Anleger und Investoren grösser wird. Mit dem Bitcoin ETF wurde ganz klar das Zeichen gesetzt, jetzt möchte man auch Unternehmer – und die Regulierungsbehörden sehen, dass das Angebot angenommen wird. Zudem werden im Jahr 2025 wohl auch die Befugnisse der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erweitert werden, wobei es auch gleichzeitig zu einer geringeren Einflussnahme von der US Börsenaufsicht kommen wird. Die SEC, jahrelang der Spielverderber im Bereich Kryptowährungen, könnte durch die Trump-Administration nun der Freund der Krypto-Fans werden.

Das Jahr 2025: Wohin wird die Reise wirklich gehen?

Wie wird sich der Kryptomarkt im nächsten Jahr entwickeln? Das hängt auch davon ab, welche Faktoren wie zusammenspielen werden. Wie geht es mit der institutionellen Akzeptanz weiter? Welche regulatorischen Entwicklungen, hier vor allem mit Blick auf die USA, sind zu erwarten? Gibt es makroökonomische Trends? Vor allem Trump hätte durchaus die Möglichkeit, falls er seine Wahlversprechen auch umsetzt, den Markt zu stabilisieren, wobei er zugleich auch grösser werden könnte.

Die Prognosen lassen ganz klar erkennen, dass der Bitcoin weiter die dominierende Kryptowährung sein wird. Die potentiellen Preisziele liegen zwischen 130.000 US Dollar und 150.000 US Dollar bis zum Jahresende 2025, wobei es aber auch Analysten gibt, die bereits die 200.000 US Dollar-Grenze sehen. Einige Experten glauben sogar, der Bitcoin hätte die Chance, auf über 500.000 US Dollar zu steigen.

Ein weiteres Thema: Altcoins. Hier könnte vor allem Ethereum eine wesentliche Rolle spielen. Analysten sehen die Kryptowährung endlich über einem neuen Allzeithoch – laut den aktuellen Berechnungen könnte die Nummer 2 laut Marktkapitalisierung auf 7.000 US Dollar steigen. Einige Experten glauben sogar daran, dass Ethereum schon 2025 in Richtung 10.000 US Dollar gehen könnte.

Eine weitere Kryptowährung, die sich 2025 auf der Überholspur befinden wird, ist Solana. Auch hier gehen die Experten von einer Preisexplosion aus, die den Coin in Richtung 700 US Dollar bringen könnte.

Der Einfluss der verschiedenen Faktoren

Die Legitimität könnte durch regulatorische Genehmigungen, etwa weiteren Spot ETFs, erhöht werden, was zur Folge hat, dass noch mehr in den Kryptomarkt investiert wird. Das hätte unweigerlich ein Marktwachstum zur Folge. Zudem hat das institutionelle Engagement der Unternehmer und Anleger das Potential, die Nachfrage und in weiterer Folge die Preisentwicklung zu beeinflussen. Aber auch makroökonomische Faktoren, dazu gehören etwa die Inflation, aber auch die Politik der Zentralbanken, haben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf den Kryptomarkt.

Diese Faktoren haben aber auch Einfluss auf Kryptowährungen, die noch im Vorverkauf sind – hier spricht man vom Initial Coin Offering (ICO). Denn immer mehr Krypto-Fans und Investoren suchen nach Projekten, die noch neu sind, weil man sich erhofft, nach der Aufnahme auf einer Kryptobörse die ersten hohen Gewinne verbuchen zu können. Ein Projekt, das noch im Presale ist, also man Token über die Plattform des Entwicklers kaufen muss, ist Flockerz.

Flockerz: Prognose für 2025 ist vielversprechend

Die Flockerz Homepage

Doch was macht Flockerz so aussergewöhnlich, dass hier im Jahr 2025 der Preis in die Höhe steigen könnte? Bei Flockerz steht das sogenannte Vote to Earn-Modell im Mittelpunkt. Wer FLOCK, das ist der Token der Plattform, besitzt, kann in weiterer Folge an Umfragen teilnehmen. Stimmt man ab, so erhält man abermals Token gutgeschrieben. Doch worüber stimmen die Token Besitzer ab? Etwa über neue Features, aber auch über neue Kampagnen. Dadurch wird eine starke und grosse Community aufgebaut wird, die wohl dazu beitragen könnte, dass Flockerz sehr wohl in der Popularität steigen und auch ausserhalb der Krypto-Szene bekannt werden wird. Vor allem darf nicht vergessen werden: Es handelt sich hier um einen Meme Token – und Meme Token bzw. Meme Coins sind besonders beliebt. Das grosse Interesse, das 2024 beobachtet werden konnte, wird sich 2025 wohl halten.

Das Projekt ist zu 100 Prozent transparent. Daher weiss man auch, wie die FLOCK Token aufgeteilt. 70 Prozent der Token stehen für die Initiative der Community – darunter fallen unter anderem Belohnungen für aktive Beteiligungen oder Staking-Programme – bereit. Man achtet bei Flockerz darauf, dass die Community mit entsprechend viel Token belohnt wird, sofern man auch mitmacht. Mit dieser Struktur wird einerseits der Anreiz geschaffen, dass Investoren auf lange Sicht in das Projekt zu investieren, andererseits werden auch einige Risiken minimiert. So ist die Wahrscheinlichkeit der Bildung einer zentralen Machtstruktur ausgesprochen niedrig. Des Weiteren wurde der Token-Contract auch noch von unabhängigen Prüfungsinstitutionen überprüft (von SolidProof und Coinsult).

Man kann die Token auch staken. Besonders interessant ist die extrem hohe Staking-Rendite. Die hohe Staking-Rendite garantiert, dass auch nach dem Launch auf einer Kryptobörse kein Ausverkauf beginnt, der das Projekt gefährdet. Vor allem auch deshalb nicht, weil die Rendite erst nach zwei Jahren ausbezahlt wird.

Aber wie vielversprechend ist FLOCK am Ende wirklich? Analysten und Experten sind aufgrund der Zustimmung, die der Token schon im Zuge des Presales erhalten hat, überzeugt, dass der Preis von FLOCK nach dem Presale nach oben schiessen wird. Laut einigen Analysten könnte der Preis nach dem Ende des Presales um das 20-Fache steigen.

Die Plattform Flockerz

