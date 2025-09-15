Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bitcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin 10’683.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0.9360 Bitcoin in seinem Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (115’372.08 USD), wäre die Investition nun 107’990.70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 979.91 Prozent zugenommen.

Am 16.09.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58’213.01 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 123’415.86 USD.

Redaktion finanzen.net

