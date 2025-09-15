|BTC-Investition im Blick
|
15.09.2025 11:03:09
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Bitcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin 10’683.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0.9360 Bitcoin in seinem Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (115’372.08 USD), wäre die Investition nun 107’990.70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 979.91 Prozent zugenommen.
Am 16.09.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58’213.01 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 123’415.86 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|91’380.71046
|-0.59%
|Handeln
|Vision
|0.13175
|-1.67%
|Handeln
|Ethereum
|3’595.94602
|-2.09%
|Handeln
|Ripple
|2.36109
|-2.26%
|Handeln
|Solana
|185.60914
|-3.12%
|Handeln
|Cardano
|0.68248
|-3.58%
|Handeln
|Polkadot
|3.30868
|-3.80%
|Handeln
|Chainlink
|18.58565
|-3.23%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-6.17%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-6.66%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!