Bitcoin oder Gold? Jim Cramer erklärt, worauf er bei der Depotabsicherung setzt

Cramer zieht Gold vor, nennt Bitcoin aber keine schlechte Wahl

Ein Grosshack bei Binance verändert das Umfeld für Kryptoanleger

Fed und ETF -Abflüsse sorgen für zusätzlichen Gegenwind

Der CNBC-Moderator Jim Cramer bevorzugt zur Absicherung eines Depots Gold gegenüber Bitcoin. Für Bitcoin-Anleger fällt diese Haltung in ein schwieriges Umfeld, in dem ein Hack bei Binance, Abflüsse aus US-Bitcoin-Spot-ETFs und die Zinserwartungen den Markt belasten.

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Was Cramer Bitcoin-Anlegern mitgibt

Auslöser war die Frage eines Zuschauers der Sendung "Mad Money". Er hatte einen grossen Teil seiner Anlagegelder für die Anzahlung seines ersten Eigenheims verwendet und wollte wissen, wie er sein Depot neu aufbauen solle. Cramer riet, das Geld je zur Hälfte in fünf Einzelaktien und einen Indexfonds zu stecken. Optional könne der Zuschauer "so etwas wie Bitcoin oder Gold" beimischen, er selbst bevorzuge Gold in Barrenform. Als Alternative nannte er den ETF SPDR Gold Shares.

Bitcoin bezeichnete Cramer in der CNBC-Sendung nicht als schlechte Wahl, er machte nur klar, was er selbst wählen würde. Zugleich kritisierte er Anleger, die Geld in "Müll-Kryptowährungen" steckten, und grenzte Bitcoin und Ethereum als bekanntere, stärker geprüfte Werte davon ab. Ausserdem solle man Korrekturen erwarten und Hoffnung nicht als Anlagestrategie nutzen.

Versicherung oder Spekulation

Cramer trennt dabei zwischen Versicherung und Spekulation. Gold steht bei ihm für die Versicherung, Bitcoin und Ethereum für die Anlage mit der man spekuliert. Auch nach Einschätzung von Coinwelt hat sich Bitcoin in Stressphasen eher wie eine Technologieaktie verhalten, genannt wird März 2020, während sich Gold schneller erholt habe.

Zugleich verweist Coinwelt darauf, Cramers Bitcoin-Urteile hätten mehrfach die Richtung gewechselt. Das habe ihm in der Kryptoszene den Ruf eines Kontraindikators eingebracht. Die Aussage sei deshalb als Haltung, nicht als Marktsignal zu lesen.

Anleger aufgepasst - Binance-Hack und ETF-Abflüsse belasten

Das Umfeld macht die Absicherungsfrage konkret. Hacker stahlen rund 6,3 Milliarden US-Dollar von Binance, möglicherweise der grösste Finanzraub aller Zeiten, wie Reuters am Montag meldete. Laut FBI steckt Nordkorea dahinter. Binance fror Auszahlungen für zwei Tage ein und sagte zu, Kunden vollständig zu entschädigen. Nach der Wiederöffnung am Sonntag zogen Kunden bis Montag netto 4,72 Milliarden US-Dollar ab, laut Binance rund 3 Prozent der Plattformbestände. Analysten sehen die Folgen laut Reuters bislang als begrenzt.

Hinzu kommen Abflüsse bei den Fonds: US-Bitcoin-Spot-ETFs verloren am Freitag netto 643,3 Millionen US-Dollar, den grössten Tagesabfluss seit Ende Juni. Am Montag folgten weitere 399 Millionen US-Dollar.

Ferner liess die Fed den Leitzins am Mittwoch letzter Woche mit 10 zu zwei Stimmen unverändert, zwei Mitglieder stimmten für eine Anhebung. Die Märkte preisen mit rund 74 Prozent eine Zinserhöhung im Dezember ein.

Damit treffen Sicherheitsfragen, Mittelabflüsse und Zinsdruck zusammen. Cramers Vorbehalt gegenüber Bitcoin als Absicherung findet so zumindest im Marktumfeld einen Bezugspunkt, ohne dass sich daraus ein Urteil über die Kryptowährung ableiten liesse.

Als Nächstes dürfte sich zeigen, ob die Mittelabflüsse aus den US-Bitcoin-Spot-ETFs anhalten und wie sich Kunden von Binance nach dem Hack verhalten. Hinzu kommt die Frage, ob die Fed im Dezember tatsächlich an der Zinsschraube dreht.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

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