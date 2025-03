Bitcoin Kurs Prognose: So geht es mit dem Preis weiter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin steht aktuell bei einer Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar. Das Volumen in den letzten 24 Stunden ist um 60 % runtergegangen und befindet sich aktuell bei etwa 23 Milliarden US-Dollar. Das macht ein Volumen-Durch-Marktkapitalisierungs-Verhältnis von etwa 1,39%.

Quelle: Tradingview.com

Deswegen könnte ein Trendwechsel bevorstehen

Dieser vergleichbar geringe Wert weist darauf hin, dass der Kurs in diesen letzten 24 Stunden relativ stabil geblieben ist. Der Kurs ist im Zeitpunkt bei über 86.000 US-Dollar. Zudem kann man sehen, dass man an den Bollinger Bands das erste Mal seit gestern 16 Uhr einen Durchbruch nach unten hatten. Am gestrigen Nachmittag ist Bitcoin bei einem Preis von 84.900 über den mittleren Bollinger Band gestossen.

Er hat entsprechend eine Konsolidierung in einem Preisbereich von 86.400 gefunden und befindet sich jetzt am unteren Preisbereich von aktuell 85.400. Zuletzt als er an einem unteren Band gestossen ist, war das an einem Preis von 83.500. Danach kam eine weitere Konsolidierung.

Quelle: TradingView.com

Es ist aber besonders aufzumerken, dass die Bollinger Bands hier an dieser Stelle zum heutigen Mittag verengt sind. Das heisst, das obere Band und das untere Band nähern sich der Mittellinie zu, was oft für einen Trendwechsel stimmen kann, also einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Der wichtige Level hier erreicht worden sind, das Level von 86.180 und das Level von 86.300 gilt es jetzt zu überbieten, damit der Trendwechsel auch klar bestätigt wird.

Unschlüssigkeit im Relative-Strength-Index

Zudem lohnt sich immer ein Blick auf den RSI 14. Dieser Indikator gibt Rückschlüsse darüber, wie stark der aktuelle Trend ist und in welche Richtung sich Bitcoin entwickeln kann. Der Kurs von Bitcoin ist das erste Mal seit zwei Tagen unterhalb der 50er RSI-Linie gerutscht, also das erste Mal wieder in der unteren Hälfte.

Quelle: TradingView.com

Es gilt nun zu beobachten, ob er diese 50er-Linie wieder zurückerobern kann oder sich weiter ins Terrain südlich im Bereich 30 oder sogar 20 bewegen kann. Erfahrungsgemäss sind Bereiche, die weiter unterhalb von 30 wiederzufinden sind, starke Kaufsignale und können darauf hindeuten, dass bald ein Kurswechsel nach oben befindlich ist. Ein RSI von 47 ist allerdings erst mal neutral zu werten, also gibt es hier nochmal eine längere Beobachtung.

Fibonacci-Analyse für die nächsten Tage

Wie zu beobachten ist, ist kein klarer Widerstand von der 0,5 Fibonacci-Level zu erwarten gewesen. Er hat hier die 80.000-Dollar-Marke einfach durchbrochen. An der Candle-Formation kann man allerdings sehen, dass hier entsprechend ein Bullish Hammer geformt worden ist, der dazu geführt hat, dass der gestrige Tag positiv für Bitcoin durchgelaufen ist und er hier wieder den 0,5 Fibonacci-Level für sich erreichen konnte.

Quelle: Tradingview.com

Es ist aktuell nicht abzusehen, ob der 0,382 Fibonacci-Level weiter gehalten werden kann. Es könnte ein zweiter Test möglich sein. Allerdings wird das sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Ein klarer Durchbruch würde hier ein Bullish Signal bedeuten und den Bitcoin-Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit über die 90.000-Dollar-Marke tragen bis weiter hoch in Level, die als Discovery-Zone gelten, also wo Indikatoren und technische Analyse kaum mehr möglich ist. Aufgrund dadurch, dass hier neue Preisziele erreicht worden sind.

Bitcoin heute wieder in der Optimism/Anxiety Zone

Zur Bewertung des aktuellen Bitcoin-Marksegments, muss man sich unbedingt die Marktkapitalisierung von Bitcoin anschauen. Die Marktkapitalisierung gibt einen Aufschluss darüber, wie viel Vertrauen denn auch tatsächlich in Bitcoin steckt. Zusätzlich zur Marktkapitalisierung sollte man sich den Net Unrealized Profit Loss, kurz NUPL, heranziehen.

Dieser dient bei Investoren als Grundlage, den aktuellen Wert von Bitcoin nicht zum jetzigen Marktpreis zu bewerten, sondern zum Preis, in dem der Coin das letzte Mal bewegt worden ist, also von Wallet zu Wallet geschickt oder gekauft bzw. verkauft wurde.

Daraus ergibt sich ein interessanten Wert, der sich weit unter dem aktuellen Wert von Bitcoin befindet und uns in der Einteilung von verschiedenen Zonen einen besseren Eindruck zu den Marktsegmenten gibt. Aktuell befindet sich der NUPL bei etwa 48,66 % und ist somit das erste Mal seit September 2024 in die Optimism- bzw. Anxiety-Zone gerutscht.

Quelle: Bitcoinmagazinpro.com

Wichtig zu erwähnen ist, dass es nach dieser Grafik ein bestimmtes Ausstiegssignal gab, welches zuletzt in den Jahren 2021, 2017 und 2013 erreicht worden ist. Hier hat der NUPL mehr als 75 % erreicht, also einen deutlich höheren Wert, und ist damit in die Euphoria- und Greed-Zone gerutscht. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt, was darauf schliessen lässt, dass der Marktpeak noch lange nicht erreicht ist. Heute steht der NUPL endlich wieder unter 50%. Für viele Analysten ein attraktives Signal. Die Eroberung des Believe-on-Denial-Levels und ein weiteres Vorstossen nach oben bereitet Investoren und Analysten darauf vor, die letzte und vor allem spannendste Phase von der Bitcoin-Preisentwicklung zu erleben. Ein Projekt dabei sorgt besonders für Aufsehen, da es sich zum Ziel gesetzt hat, diese Zone zu sprengen und Bitcoin über den Preisziel von 1 Million Dollar zu bringen.

Dieser Token möchte Bitcoin zu den Sternen bringen

Wenn wir dem nachgehen können, würden wir erwarten, dass wir nach der letzten Marktkorrektur ähnliche Bewegungen nach oben begegnen können, also grössere Marktkorrekturen ausgelassen sind. Während Anleger noch überlegen, in welche Richtung sich der Bitcoin-Markt bewegen könnte, ergibt sich hier ein Projekt namens BTC Bull. Dafür wurde der BTC Bull-Token geschaffen, der sich aktuell im Presale befindet. In den letzten zwei Wochen wurden mehr als 3 Millionen USDT erhoben.

Die Besonderheit dieses Tokens liegt in einer strukturierten BTC Bull-Token-Roadmap, die den Anhängern zu Prämien verhelfen soll. Dabei spielen insbesondere BTC Airdrops eine wichtige Rolle.

Ab der 100.000-Dollar-Bitcoin-Marke startet der BTC Bull-Vorverkauf, und ab der 125.000-Dollar-Bitcoin-Marke wird ein automatischer Token-Verbrennungsprozess eingeleitet. Dies reduziert das Angebot des BTC Bull-Tokens. Das wiederholt sich in Intervallen von 25.000 Dollar bis zur 250.000-Dollar-Marke, an der ein spezieller Bitcoin-Bull-Airdrop erfolgt. Hier werden nochmals zusätzlich 10 % des Bitcoin-Bull-Tokens-Bestandes an Früh-Investoren ausgegeben.

Alles, was man dafür braucht, ist ein DeFi-Krypto-Wallet wie MetaMask, TrustWallet oder das BestWallet. Dann muss man nur noch sein Ethereum oder USDT mit dem BTC Bull-Token eintauschen und kann starten. Auf Ethereum ist Staking möglich, um die BTC Bull-Bestände weiter zu erhöhen. Der Jahresgewinn ist dynamisch und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Aktuell befindet sich das Staking bei einem jährlichen Prozentsatz von 140 %.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.