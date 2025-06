Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.32 Prozent auf 19’460.49 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 19’434.94 Zählern und damit 0.185 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’398.96 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’493.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19’359.09 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 2.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’977.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’285.16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 04.06.2024, bei 16’857.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.932 Prozent. Bei 20’118.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 8.40 Prozent auf 5.29 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7.97 Prozent auf 6.50 USD), Power Integrations (+ 7.13 Prozent auf 54.55 USD), Ballard Power (+ 6.15 Prozent auf 1.38 USD) und ON Semiconductor (+ 6.14 Prozent auf 50.28 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Neogen (-17.33 Prozent auf 4.96 USD), Compugen (-6.56 Prozent auf 1.71 USD), Grupo Financiero Galicia (-4.82 Prozent auf 53.87 USD), Commercial Vehicle Group (-4.76 Prozent auf 1.40 USD) und Geospace Technologies (-4.48 Prozent auf 6.39 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’667’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.024 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.78 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch