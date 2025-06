Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.83 Prozent leichter bei 19’298.45 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.297 Prozent auf 19’518.20 Punkte an der Kurstafel, nach 19’460.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’226.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’610.51 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.23 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2025, den Stand von 17’844.24 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.03.2025, einen Wert von 18’552.73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.06.2024, bei 17’187.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.092 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 4.95 Prozent auf 7.85 USD), TransAct Technologies (+ 4.52 Prozent auf 3.70 USD), American Superconductor (+ 3.74 Prozent auf 31.86 USD), Forward Air (+ 3.39 Prozent auf 18.60 USD) und MarketAxess (+ 3.35 Prozent auf 226.13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil CIENA (-12.92 Prozent auf 73.05 USD), Nektar Therapeutics (-9.58 Prozent auf 0.67 USD), Myriad Genetics (-6.99 Prozent auf 4.92 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.62 Prozent auf 6.07 USD) und CRESUD (-6.03 Prozent auf 11.23 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 58’674’292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.031 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch