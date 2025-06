Wisekey-Joint Venture Quantix erhält Millionenbeitrag der spanischen Regierung

Genf (awp) - Ein Joint Venture des Cybersicherheitsspezialisten Wisekey profitiert in Spanien von einer umfangreichen öffentlichen Unterstützung. Die spanische Regierung habe eine Investition in Höhe von 19,6 Millionen Euro in das Gemeinschaftsunternehmen Quantix angekündigt, teilte Wisekey am Dienstag mit.

Am öffentlich-privaten Gemeinschaftsunternehmen Quantix sind das Unternehmen OdinS, ein Spin-off der Universität Murcia, wie auch Wisekey und dessen Tochter SealsQ beteiligt, heisst es in der Mitteilung. Quantix solle in der Region Murcia ein Zentrum für Halbleiterdesign und -personalisierung für Bereiche wie Cybersicherheit, Post-Quantum-Technologie, Künstliche Intelligenz und RISC-V-Systeme aufbauen.

Quantix plane die Schaffung von 40 Arbeitsplätzen in den ersten beiden Jahren, von 70 weiteren im dritten Jahr und 152 im fünften Jahr. Bis zum achten Jahr sollen 250 Personen beschäftigt sein, so Wisekey. Die Initiative ziele darauf ab, hochwertige Arbeitsplätze, Forschung und Technologie in der Region Murcia zu fördern und sowohl regionale als auch internationale Talente anzuziehen.

tp/