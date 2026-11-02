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02.11.2026 13:19:03
Westpac 2026 Full Year Results email to shareholders
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Westpac Banking Corporation
/ Key word(s): Annual Results
Westpac Banking Corporation
Westpac 2026 Full Year Results email to shareholders
The announcement can be viewed at:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4382B_1-2026-11-2.pdf
A copy of this release has been submitted to the National Storage Mechanism.
2 November 2026
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
End of Media Release
2426574 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Westpac Banking Corp.
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|Pillar-3-Bericht zum 30. September 2026 (EQS Group)
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|Pillar 3 Report as at 30 September 2026 (EQS Group)
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|Westpac 2026 Sustainability Report (EQS Group)
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|Westpac – Nachhaltigkeitsbericht 2026 (EQS Group)
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|Westpac – Präsentation und Unterlagen für Investorengespräche 2026 (EQS Group)
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|Westpac 2026 Presentation and Investor Discussion Pack (EQS Group)
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|Westpac 2026 Full Year Results email to shareholders (EQS Group)
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Analysen zu Westpac Banking Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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