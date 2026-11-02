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02.11.2026 13:19:03
Westpac – E-Mail an die Aktionäre zu den Jahresergebnissen 2026
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Westpac Banking Corporation
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Westpac Banking Corporation
Westpac – E-Mail an die Aktionäre zu den Jahresergebnissen 2026
Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4382B_1-2026-11-2.pdf
Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.
2. November 2026
Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.
Ende der Medienmitteilungen
2426574 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Westpac – Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
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|Westpac 2026 Full Year Financial Results Announcement (EQS Group)
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|Westpac 2026 Group Annual Report and Appendix 4E (EQS Group)
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|Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E (EQS Group)
Analysen zu Westpac Banking Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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