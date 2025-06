Wdh/Aktien New York Ausblick: US-Luftangriffe auf Iran lassen Anleger kalt

(Im 4. Absatz, 2. Satz wird ergänzt, dass bereits Einkaufsmanager-Daten aus Japan, der Eurozone und Grossbritannien rpt. und Grossbritannien veröffentlicht worden.)

NEW YORK (awp international) - An den New Yorker Börsen zeichnet sich nach den US-Luftangriffen auf iranische Atomanlagen vom Wochenende am Montag wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 42.140 Punkte.

Den überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 sieht IG praktisch unverändert bei 21.631 Punkten. Zuvor hatten sich bereits die asiatischen und europäischen Märkte mässig beeindruckt von den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten gezeigt.

Die längerfristigen Auswirkungen des US-Angriffs seien noch unklar, doch die bisherige Reaktion der iranischen Führung sei überschaubar, kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Bank ING. Dies gebe der Interpretation neue Nahrung, dass der Iran keine militärischen Mittel einsetzen könne oder wolle. Zudem scheine die Aktion damit für die USA erst einmal abgeschlossen zu sein. Die US-Intervention dürfte die wirtschaftliche Unsicherheit allerdings noch einmal erhöhen.

Kurz nach dem Börsenstart stehen noch die vom Finanzdienstleister S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die amerikanischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auf der Agenda. Davor waren bereits Einkaufsmanager-Daten aus Japan, der Eurozone und Grossbritannien veröffentlicht worden.

Ölaktien profitierten vorbörslich etwas von den nochmals leicht gestiegenen Preisen für den wichtigen Rohstoff: Für Chevron und ExxonMobil ging es um 1,4 beziehungsweise 1,7 Prozent bergauf.

Tesla -Titel verteuerten sich um 1,1 Prozent, blieben damit aber in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Der Elektroautobauer startete den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst - allerdings zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser auf dem Beifahrersitz. In der texanischen Stadt Austin können ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Wagen ohne einen Menschen am Steuer buchen. Tesla suchte dafür vor allem dem Unternehmen freundlich gesinnte Online-Influencer aus. Das Angebot ist zunächst auf einen überschaubaren Teil der Innenstadt von Austin begrenzt.

Derweil drohen die in New York gelisteten Anteilsscheine der Autohersteller-Holding Stellantis mit minus 2 Prozent ihre Talfahrt fortzusetzen. Daran scheint zunächst auch der Amtsantritt des neuen Chefs Antonio Filosa an diesem Montag nichts zu ändern. Seit Jahresbeginn steht bereits ein Kursrückgang um mehr als ein Drittel zu Buche./gl/mis