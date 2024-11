Vontobel-Fondsmanager: Diese Schweizer Aktien sind aktuell einen Blick wert

• Schweizer Mid- und Small-Cap-Aktien aktuell attraktiv bewertet• Hohes Potenzial bei wirtschaftlicher Erholung• Experte nennt mehrere besonders aussichtsreiche Titel

Laut Marc Hänni, Leiter Aktien Schweiz und Portfoliomanager bei der Bank Vontobel, ist der Schweizer Aktienmarkt im Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre momentan fair bewertet - das gilt insbesondere auch, da viele Märkte wie etwa die USA momentan zu teuer seien. Manche heimischen Aktien seien derzeit tatsächlich nicht nur fair bewertet, sondern sogar günstig, so der Marktkenner. "Besonders bei Mid- und Small Caps gibt es aktuell einen Abschlag von über 10 Prozent" gegenüber der durchschnittlichen Bewertung der letzten 15 Jahre, sagte Hänni gegenüber "cash.ch". Damit würden sich interessante Gelegenheiten für Anleger eröffnen. Denn bei einer möglichen wirtschaftlichen Wiederbelebung in China und Europa, insbesondere Deutschland, sowie einer stabilen US-Wirtschaft dürften diese Titel profitieren. "Bei einem Anlagehorizont von zwölf Monaten oder länger finden wir das Schweizer Mid- und Small-Cap-Segment sehr attraktiv", so der Experte weiter - auch wenn der Markt zunächst noch einmal um ein paar Prozentpunkte fallen könnte.

Das macht Schweizer Mid- und Small-Cap-Aktien derzeit attraktiv

Neben ihrer momentan attraktiven Bewertung liegt das Potenzial von Mid- und Small-Cap-Aktien laut Hänni auch in ihrer Korrelation zu den globalen Einkaufsmanagerindizes (PMIs). "Wenn die PMIs über 50 steigen, performen Small- und Mid-Caps in der Regel besser als Large Caps", erklärte der Vontobel-Experte gegenüber "cash.ch". In den USA lag der Einkaufsmanagerindex im Oktober (Gesamtindex S&P Global PMI) zuletzt bei 54,3 Punkten, für die Eurozone betrug der von S&P Global ermittelte Wert 50,0 Punkte. Diese Entwicklung könnte durch eine unterstützende Geldpolitik, potenzielle Stimuli aus China und eine leichte Erholung des globalen Bruttoinlandsprodukts weiter gefördert werden. Bei Vontobel erwarte man daher für dieses Marktsegment im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von 14 Prozent, für Large Caps hingegen nur 8,5 Prozent.

Aussichtsreiche Titel im Detail - Georg Fischer, Adecco und Co. im Fokus

Mit Blick auf einzelne Titel nannte Marc Hänni verschiedene Unternehmen, die von der aktuellen Marktdynamik profitieren könnten. Aussichtsreiche Aktien für das kommende Jahr seien seiner Meinung nach etwa Georg Fischer, Straumann, Lindt & Sprüngli sowie Julius Bär.

Das Industrieunternehmen Georg Fischer dürfte beispielsweise "von globalen Trends wie nachhaltige Lösungen im Wasser- und Flow Bereich" profitieren. Der Experte lobte dabei, dass sich das Unternehmen klar auf diesen Bereich fokussiert habe und dort zu den Marktführern gehöre. Straumann und Lindt & Sprüngli hingegen könnten sich nach jüngsten Kursrücksetzern als lohnende langfristige Investitionen erweisen. "Straumann wurde nach den Drittquartalszahlen abgestraft, obwohl diese - mit Ausnahme des US-Geschäfts - unserer Meinung nach sehr solide waren", betonte Hänni gegenüber "chash.ch". Bei Lindt sei der hohe Kakaopreis sowie der grosse US-Anteil an der Börse als Belastungsfaktor empfunden worden - dabei würde der Schokoladenhersteller laut Hänni vom US-Markt profitieren. Julius Bär war daneben durch seine Verstrickungen mit René Benkos SIGNA stark unter Druck geraten, der neue CEO Stefan Bollinger scheine laut dem Experten jedoch positiv aufgenommen zu werden und man erwarte von ihm "eine fokussiertere Strategie", die wohl auch dem Aktienkurs der Bank helfen dürfte. Das Institut habe zudem ein hohes US-Dollar-Exposure mit über 50 Prozent der Kundengelder und könnte von einer Wiederbelebung in China profitieren, da das Asiengeschäft für die Bank bedeutender sei als bei anderen Schweizer Banken, so Hänni weiter.

Weitere aussichtsreiche Aktien seien laut Hänni ausserdem Sonova und Adecco - allerdings müsse hier vorsichtiger vorgegangen werden. "Obwohl die [Sonova-]Aktie in letzter Zeit stark gestiegen ist und wir Gewinne realisiert haben, sehen wir weiterhin Potenzial. Eine kurzfristige Gewinnmitnahme nach der guten Kursentwicklung ist jedoch sinnvoll", gab der Vontobel-Fondsmanager gegenüber "cash.ch" zu bedenken. Adecco bezeichnete er daneben als "eine interessante Aktie für das nächste Jahr". Zwar sei die Aktie derzeit abgeschlagen - auch wegen der eher enttäuschenden Bilanz für das dritte Quartal -, dennoch biete sie im nächsten Jahr deutliches Potenzial. "Adecco ist attraktiv bewertet und könnte von positiven makroökonomischen Signalen rasch profitieren", so Hänni.

Redaktion finanzen.ch