Verliert der KI-Hype seinen Schwung? NVIDIA-Aktie zählt nicht länger zu den "Perfect Stocks"

• NVIDIA nicht mehr auf der "Perfect Stocks"-Liste• Industriegruppe hat underperformt• Bergbau unter den Top-Branchen

Composite Rating: NVIDIA schafft es nicht mehr auf die "Perfekte Aktien"-Liste

Vor einigen Monaten gehörte NVIDIA zu den "Perfect Stocks" von Investor Business Daily (IBD).

Diese von IBD erstellte Liste der "perfekten Aktien", soll Anlegern eine vereinfachte Auswahl ermöglichen. Sie umfasst 38 Unternehmen, die in puncto Performance und Analysteneinschätzungen weltweit zu den Besten gehören. Alle Unternehmen auf der "Stock Screener"-Liste erreichen ein Composite Rating von mindestens 95 und übertreffen damit 95 Prozent der Aktien weltweit hinsichtlich der wichtigsten Auswahlkriterien. Zu den entscheidenden Faktoren zählen der Branchengruppenrang, die Gewinnentwicklung, die relative Stärke, der Aktienkurs und das Handelsvolumen.

Von diesen 38 Aktien werden 18 Wachstumstitel als "perfekt" eingestuft, da sie in Bezug auf Fundamentaldaten, Analystenbewertungen und Performance die Höchstpunktzahl von 99 erreichen und damit zur Top-1-Prozent-Gruppe zählen. Zu diesen Spitzenwerten gehörte im März noch wenig überraschend der Technologiegigant NVIDIA.

NVIDIA verfehlte zuletzt jedoch knapp den Spitzenrang, bedingt durch die Performance seiner Industriegruppe. Die Halbleiterbranche, der unterdessen auch Broadcom und Arm Holdings angehören, hält jedoch weiterhin eine solide Position auf Platz 28.

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie mit Schönheitsfehlern

Zusätzlich war NVIDIA zuletzt nicht nur mit positiven Nachrichten in der Meldungslandschaft vertreten. So scheine der anfängliche KI-Hype langsam abzunehmen. Vor allem Privatanleger zeigen zunehmend Zurückhaltung bei Investitionen in Aktien von Unternehmen wie NVIDIA und Co. Laut einem aktuellen Bericht von MarketWatch befragte der Online-Broker Public Privatanleger nach ihren Beweggründen für KI-Investments. Die zweithäufigste Antwort lautete: "Ich bin nicht interessiert." Nur 30,8 Prozent der Befragten gaben an, ihre KI-Investitionen in diesem Jahr ausweiten zu wollen.

Im Jahr 2023 verzeichnete NVIDIA noch einen bemerkenswerten Anstieg von etwa 240 Prozent, der sich 2024 mit einem weiteren Plus von rund 180 Prozent bis Mitte Oktober fortsetzte. Mitte Juni erreichte NVIDIA sogar kurzzeitig den Status des wertvollsten börsennotierten Unternehmens weltweit. Dennoch war der Kursverlauf nicht konstant.

Laut MarketWatch stellte Public fest, dass das Handelsvolumen für NVIDIA Ende 2023 anstieg, seinen Höhepunkt im Sommer 2024 erreichte und danach wieder abnahm. Das Handelsvolumen von NVIDIA war im Juni 2024 mehr als elfmal höher als im Oktober 2023, sank bis September jedoch wieder auf das 3,5-Fache.

Ausserdem sprach erst vor wenigen Monaten ein Experte eine Warnung vor der NVIDIA-Aktie aus. Ein Top-Investor, der unter dem Pseudonym "The Value Portfolio" bekannt ist, warnte zuletzt auf der Finanzplattform TipRanks vor den potenziellen Risiken. Dabei betont er, dass NVIDIA ein starkes Wachstum benötigt, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen. Um mit den Renditen des S&P 500 Schritt zu halten, müsste NVIDIA seine Wachstumsrate drastisch steigern - ein Szenario, das der Investor "The Value Portfolio" jedoch als unrealistisch einstuft.

Der hohe Umsatzanteil, den NVIDIA aus Bestellungen einer kleinen Anzahl von Grosskunden generiert - fast 50 Prozent der Gesamteinnahmen - sei ausserdem ebenfalls problematisch. Diese Abhängigkeit erfordere eine Vervierfachung der Bestellungen dieser Kunden, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, was laut dem Investor ebenfalls nicht realistisch sei.

Zusätzlich sehe "The Value Portfolio" zunehmenden Wettbewerb im Bereich Grafikprozessoren (GPUs) als Herausforderung. Einige grosse Kunden arbeiten an eigenen GPUs, um NVIDIAs Margen von 75 Prozent zu umgehen.

Via TipRanks zeigt sich jedoch noch eine optimistische Stimmung gegenüber NVIDIA. Aus insgesamt 42 Analystenbewertungen erhält das Papier eine starke Kaufempfehlung (39x buy, 3x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil bei 153,86 US-Dollar, was einer potenziellen Veränderung von 13,09 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 136,05 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurs vom 04.11.2024).

Hinzu kommt, dass der Aktie erst kürzlich ein bedeutender Meilenstein gelungen ist. So steigt NVIDIA in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial Average auf.

Top-Branchen: Bergbau- Gold /Silber/Edelsteine im Fokus der "Perfect Stocks"

Wie IBD erklärt, gehören genau die Hälfte - also neun von 18 Aktien, die unter den Perfect Stocks aufgeführt werden zu der Gruppe "Bergbau-Gold/Silber/Edelsteine", die unter den Top-Branchen auf dem siebten Platz rangiert. Dazu gehören auch Platz eins und zwei der bestbewerteten Branchenführer. Mit einer Comp-Bewertung von 99 und einer EPS-Bewertung von 97 schafft es das kanadische Bergbauunternehmen Agnico-Eagle-Mines auf den ersten Platz. Den zweiten Platz belegt der kanadische Goldproduzent Alamos Gold mit einer Comp-Bewertung von 99 und einer EPS-Bewertung von 93.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.