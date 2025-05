VAT will auch künftig stärker als Konkurrenz und Markt wachsen

Zürich (awp) - Der Vakuumventil-Hersteller VAT will auch künftig stärker wachsen - und zwar sowohl im Vergleich zum Markt als auch zur Konkurrenz. Dafür setzt das Unternehmen auf Innovationen und ein flexibles Geschäftsmodell, um für unsichere Zeiten gerüstet zu sein.

"Wir werden auch künftig stärker als die Konkurrenz wachsen und etwa 2 mal so stark wie der Markt für Wafer Fab Equipment (WFE)", sagte CEO Urs Gantner am Dienstag am Kapitalmarkttag.

Um für das künftige Wachstum gerüstet zu sein, wurden die Kapazitäten bereits erhöht. Zudem lägen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in etwa auf dem Niveau des Umsatzes des nächsten Konkurrenten, so der Firmenchef.

Wachstum in vielen Bereichen

Auch künftig werde der Bereich der Halbleiter-Vakuumpumpen den Löwenanteil des Umsatzes ausmachen. Und VAT will hier weitere Marktanteile gewinnen. Von 75 Prozent im Jahr 2024 soll der Marktanteil auf rund 85 Prozent 2029 steigen, ergänzt Finn Felsberg, Executive Vice President im Bereich Semiconductor Solutions.

Aber auch andere Bereiche würden ihren Beitrag leisten - beispielsweise biete VAT künftig Ventile für die Herstellung von OLED-Displays an. In diesem Bereich sei ein starkes Wachstum von über 20 Prozent zu erwarten, für die Entwicklung des Marktanteils peilt VAT eine Steigerung von aktuell rund 43 auf dann mehr als 70 Prozent an. Hinzu komme das Wachstum im Service-Geschäft.

