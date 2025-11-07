Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’322 0.2%  SPI 17’030 0.2%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’814 0.3%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 5’627 0.3%  Gold 4’008 0.8%  Bitcoin 82’282 0.7%  Dollar 0.8080 0.1%  Öl 64.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Daimler Truck-Aktie verliert: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn
Eli Lilly-Aktie fester, Novo Nordisk-Titel tiefer: Preissenkung bei Ozempic & Co.
Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie
DroneShield-Aktie weit im Minus: Belastungsfaktoren bleiben trotz "Meilenstein auf Wachstumspfad"
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Suche...
07.11.2025 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im September stärker als erwartet

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im September stärker gesteigert als erwartet. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,4 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,0 Prozent höher.

Chinas Exporte im Oktober unerwartet gesunken

Chinas Exporte sind im Oktober gefallen. Die Ausfuhren sanken um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem sie im September noch um 8,3 Prozent gestiegen waren, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Oktober einen Anstieg um 2,8 Prozent prognostiziert. Mit einer Abkühlung hatten Ökonomen wegen der hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr gerechnet, als chinesische Exporteure vor dem erwarteten Wahlsieg Donald Trumps vermehrt Waren auslieferten.

Bank of Mexico setzt Zinssenkungszyklus fort

Die Bank of Mexico hat ihren Zyklus der geldpolitischen Lockerung mit der elften Zinssenkung in Folge fortgesetzt und die Möglichkeit weiterer Senkungen offen gelassen. Das fünfköpfige Direktorium stimmte mit 4:1 dafür, das Ziel für den Übernacht-Zinssatz um einen Viertelprozentpunkt auf 7,25 Prozent zu senken. Vizegouverneur Jonathan Heath stimmte dafür, den Satz bei 7,5 Prozent zu belassen. "In der Zukunft wird das Direktorium die Reduzierung des Referenzzinssatzes in Betracht ziehen", hiess es in der Mitteilung der Notenbank.

US-Senat befasst sich mit neuem Plan zur Beendigung des Shutdown - Kreise

In den Streit um die Beendigung des Regierungsstillstands in den USA kommt offenbar Bewegung. Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, habe den Republikanern in der Kammer am Donnerstag mitgeteilt, dass sie damit rechnen sollten, am Freitag über einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Shutdown abzustimmen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Der Vorschlag würde eine kurzfristige Ausgabenmassnahme mit einem Paket von drei ganzjährigen Finanzierungsgesetzen kombinieren, die den legislativen Bereich, die Landwirtschaft sowie Militärbauvorhaben und Veteranenangelegenheiten abdecken.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Sep +1,8% (PROGNOSE: +2,5%) gg Vorjahr

Jpan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep +6,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Sep 82,1%

Japan/Konsumneigung Sep +5,5 Pkt gg Vorjahr

Philippinen BIP 3Q +4,0% gg Vorjahr (PROG +5,2%)

Philippinen BIP 3Q +0,4% gg Vorquartal

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:20 Logo WHS Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden, so geht’s! - Livestream von der World of Trading in Frankfurt heute um 10:00 Uhr
09:16 Lage bleibt fragil
08:59 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’813.11 19.94 S2S3YU
Short 13’084.51 13.89 U5BSSU
Short 13’569.35 8.96 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’321.80 07.11.2025 09:06:34
Long 11’804.58 19.62 SG1BPU
Long 11’547.40 13.89 BO0SVU
Long 11’054.12 8.96 S9VBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Stahlgipfel in Berlin - so reagieren die Aktien von thyssenkrupp und Salzgitter
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstrend: Monatsverlust wird noch grösser
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:17 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich - Gute Nachrichten vom Außenhandel
09:13 ROUNDUP: Geflügelpest-Ausbruch ist für Landwirt eine Katastrophe
09:10 Aktien Asien: Erneute Verluste - Märkte verunsichert
08:49 Salzgitter-Aktie: JPMorgan hebt Salzgitter-Kursziel deutlich an - Einstufung auf "Neutral"
08:49 ROUNDUP/E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran
08:47 E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran
08:46 AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie erwartet schwach
08:39 Deutsche Exporte in die USA erholen sich
08:35 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
08:34 Kreise: Niederlande bereit Nexperia-Kontrolle abzugeben - Wenn China liefert