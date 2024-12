UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag stärker

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 28,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'806 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 28,98 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,77 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190'033 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 29,57 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 22,53 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,640 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,819 USD je UBS-Aktie. Am 30.10.2024 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS -0,21 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.86 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.90 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

