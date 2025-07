Tecan-Aktie springt hoch: CEO-Wechsel zum 1. August - Ausblick für 2025 bestätigt

Nach fast zwölf Jahren bei Tecan - sechseinhalb als CEO - tritt Achim von Leoprechting per 1. August 2025 als Firmenchef ab. Seine Nachfolgerin wird Verwaltungsrätin Monica Manotas. Zudem bestätigt Tecan sowohl den mittelfristigen Ausblick als auch die Ziele für 2025.

Manotas werde ihre neue Position am 1. August 2025 antreten, teilte Tecan am Donnerstag mit. Sie ist seit April Mitglied des Verwaltungsrates und daher mit dem Geschäft von Tecan bestens vertraut. Zudem war sie unter anderem 20 Jahre in Führungspositionen beim Mitbewerber Thermo Fisher Scientific.

Derweil will sich von Leoprechting nach seiner Zeit bei Tecan nun neuen Projekten widmen, heisst es weiter. Er werde Tecan noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen bestätigt zudem die bisherige Prognose eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch an dem am 12. Mai abgegebenen Ausblick für 2025 sowie an den mittelfristigen Zielen hält das Unternehmen fest. Am 12. August will Tecan dann an einem Webcast die Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 besprechen.

An der SIX verbucht die Tecan-Aktie am Donnerstag zeitweise ein Plus von 2,45 Prozent auf 163,20 Franken.

