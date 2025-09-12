TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September

===

*** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender

*** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu " Bankenregulierung :

"So komplex wie nötig, so einfach wie möglich"

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

PROGNOSE: 58,1

zuvor: 58,2

*** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit

Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel

===

