Swissquote Aktie News: Swissquote stabilisiert sich am Mittag

Die Swissquote-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 532,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 16'748 Punkten steht. Bei 533,00 CHF erreichte die Swissquote-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Swissquote-Aktie bis auf 526,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 528,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'069 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 545,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 242,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Swissquote-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,43 CHF gegenüber 0,43 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 38.99 Mio. CHF gegenüber 38.99 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,41 CHF je Swissquote-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

