Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Swisscom zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 562,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'879 Punkten liegt. In der Spitze legte die Swisscom-Aktie bis auf 564,50 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 558,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'338 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 573,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 2,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 491,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 14,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 25,27 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 22,00 CHF aus. Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,08 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 8,78 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3.76 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,13 CHF je Swisscom-Aktie.

