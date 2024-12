Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochmittag mit Einbussen

Die Swisscom-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 505,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'778 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swisscom-Aktie bis auf 505,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 507,50 CHF. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'792 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,00 CHF) erklomm das Papier am 17.10.2024. Mit einem Zuwachs von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 486,80 CHF am 30.05.2024. Mit Abgaben von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 22,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,63 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,94 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.72 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.75 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Swisscom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Swisscom möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 32,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch