Swiss Life-Aktie tiefer: Swiss Life startet mit Wachstum ins Jahr 2025

Der Finanzkonzern legte im ersten Quartal sowohl mit den Prämieneinahmen wie auch im Geschäft, welches Gebühreneinnahmen generiert, zu.

Die Bruttoprämien inklusive Policengebühren und erhaltene Einlagen der Swiss Life rückten von Januar bis März um 5 Prozent auf 7,92 Milliarden Franken vor, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet stiegen sie um 6 Prozent. Damit übertraf Swiss Life die Analystenerwartungen.

De mit Finanzberatungen, in der Vermögensverwaltung oder mit dem Verkauf von Vorsorgeprodukten eingenommenen Gebühren, die sogenannten Fee-Erträge, stiegen sowohl in Franken als auch in Lokalwährungen um 3 Prozent auf 659 Millionen Franken. Analysten hatten hier mit einem stärkeren Zuwachs gerechnet.

Frankreich-Geschäft wächst weiter

Ein solides Wachstum erzielte Swiss Life im Heimmarkt Schweiz. Da legten die Prämien um 3 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken zu. Zugleich stagnierten aber die in der beruflichen Vorsorge mit teilautonomen Lösungen generierten verwalteten Vermögen bei 7,8 Milliarden. In den letzten Jahren war dieser Teil stetig gewachsen.

Ein kräftiges Prämienwachstum lieferte einmal mehr Frankreich (+11% in Euro), wobei die Gruppe dort weiter mit dem Verkauf anteilgebundener Lebensversicherungen punktete. In Deutschland wuchsen die Prämien um 3 Prozent und in der Markteinheit International um 7 Prozent.

Hoher Neugeldzuwachs

Im Fee-Geschäft verzeichnete Swiss Life im Heimmarkt (+11%), in Frankreich (+11%) und in Deutschland (+3%) Zuwächse, während die Erträge im internationalen Teil (-5%) sanken. Wesentlich zum Fee-Wachstum trugen derweil die Swiss Life Asset Managers bei, mit einem Plus von 5 Prozent auf 232 Millionen Franken.

Dabei generierte Swiss Life in der Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) Neugelder im hohen Umfang von 9,3 Milliarden Franken. Vor allem Aktien und Anleihen hätten starke Zuflüsse erfahren, hiess es. Und die verwalteten Vermögen von Drittkunden rückten nach drei Monaten um 10 auf 135 Milliarden Franken vor

Angaben zur Gewinnentwicklung macht Swiss Life zum Startquartal keine, dafür zur Entwicklung der Kapitalanlagen. Da erzielte der Konzern mit 1,08 Milliarden Franken zur Vorjahresperiode etwas höhere direkte Anlageerträge, während die nicht annualisierte Rendite auf 0,8 Prozent von 0,7 Prozent vorrückte.

Start ins 2025 geglückt

Swiss Life sei gut in das Jahr 2025 und in die neue Strategieperiode gestartet, wird Konzernchef Matthias Aellig in der Mitteilung zitiert. In dem vergangenen Herbst vorgestellten Unternehmensprogramm strebt Swiss Life bis 2027 unter anderem eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent und höhere Ausschüttungen an.

Dazu bleibt der Konzern mit einer SST-Kapitalquote von geschätzten rund 200 Prozent per Ende März nach wie vor gut kapitalisiert. Die Ziel-Bandbreite zu dieser Kennzahl liegt bei 140 bis 190 Prozent. Auch der bis Ende Mai 2026 laufende und 750 Millionen schwere Aktienrückkauf verlaufe nach Plan.

Swiss Life-Aktie rutscht ab

Zürich (awp) - Die Swiss Life-Aktien sind am Dienstagvormittag nach einem positiven Handelsauftakt deutlich ins Minus gedreht. Zuletzt war an der SIX ein Minus von 1,69 Prozent auf 802,00 CHF zu sehen.

Der Finanzkonzern hat mit seinen vorbörslich vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal nicht ganz überzeugt, mehrere Analysten verweisen aber auch auf eine hohe Bewertung der Titel.

Die negative Reaktion am Aktienmarkt kommt für die Barclays-Analysten nicht überraschend: Zwar habe Swiss Life über alle Regionen hinweg ein starkes Prämienwachstum aufgewiesen. Allerdings seien die Gebühreneinnahmen schwächer ausgefallen als erwartet, schreiben sie in einem ersten Kommentar. Aber auch die SST-Quote sei mit einer lediglich gehaltenen Entwicklung unter ihren Erwartungen ausgefallen.

Deutlich positiver werden die Zahlen bei den ZKB-Experten aufgenommen. So sei die Volumenentwicklung sowohl bei den Prämien wie auch bei den Gebühreneinnahmen gut, meinte Versicherungsexperte Georg Marti. Er verweist auch auf das hohe Neugeld in der Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) aufgrund starker Zuflüsse in Aktien und Bonds.

Dass die Erwartungen bei den Gebühreneinnahmen verfehlt wurden, sei vor allem auf das Geschäft mit Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) zurückzuführen, schreibt Nasib Ahmed von der UBS. Gebremst worden sei Swiss Life in dem Geschäft zum einen von tieferen nicht-wiederkehrenden Erträgen und zum anderen von tieferen Margen wegen dem Wachstum im Schweizer Indexgeschäft.

Für Analyst Simon Fössmeier von der Bank Vontobel sehen die Zahlen insgesamt gut aus, wobei auch er auf die hohen Neugeldzuflüsse im TPAM verweist. Ob dies aber für einen weiteren Kursanstieg ausreiche, sei fraglich, schreibt er. Denn die Aktie zähle in Europa zu den am teuersten bewerteten Versicherungswerten.

Lob für den Quartalsabschluss gibt es auch von den Experten von Octavian: Diese heben nun auch ihre Gewinnerwartungen leicht an. Die Swiss Life-Titel böten gerade in den derzeitigen ungewissen Marktbedingungen ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil, glauben sie.

