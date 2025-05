Swiss Life-Aktien nach Quartalsergebnis klar schwächer

Zürich (awp) - Die Swiss Life-Aktien sind am Dienstagvormittag nach einem positiven Handelsauftakt deutlich ins Minus gedreht. Der Finanzkonzern hat mit seinen vorbörslich vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal nicht ganz überzeugt, mehrere Analysten verweisen aber auch auf eine hohe Bewertung der Titel.

Um 09.40 Uhr notieren Swiss Life an der Schweizer Börse um 1,7 Prozent im Minus auf 802 Franken, nachdem sie noch 0,7 Prozent im Plus in den Handel gestartet waren. Der Gesamtmarkt gibt gleichzeitig leicht nach (SMI -0,2%).

Die negative Reaktion am Aktienmarkt kommt für die Barclays-Analysten nicht überraschend: Zwar habe Swiss Life über alle Regionen hinweg ein starkes Prämienwachstum aufgewiesen. Allerdings seien die Gebühreneinnahmen schwächer ausgefallen als erwartet, schreiben sie in einem ersten Kommentar. Aber auch die SST-Quote sei mit einer lediglich gehaltenen Entwicklung unter ihren Erwartungen ausgefallen.

Deutlich positiver werden die Zahlen bei den ZKB-Experten aufgenommen. So sei die Volumenentwicklung sowohl bei den Prämien wie auch bei den Gebühreneinnahmen gut, meinte Versicherungsexperte Georg Marti. Er verweist auch auf das hohe Neugeld in der Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) aufgrund starker Zuflüsse in Aktien und Bonds.

Dass die Erwartungen bei den Gebühreneinnahmen verfehlt wurden, sei vor allem auf das Geschäft mit Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) zurückzuführen, schreibt Nasib Ahmed von der UBS. Gebremst worden sei Swiss Life in dem Geschäft zum einen von tieferen nicht-wiederkehrenden Erträgen und zum anderen von tieferen Margen wegen dem Wachstum im Schweizer Indexgeschäft.

Für Analyst Simon Fössmeier von der Bank Vontobel sehen die Zahlen insgesamt gut aus, wobei auch er auf die hohen Neugeldzuflüsse im TPAM verweist. Ob dies aber für einen weiteren Kursanstieg ausreiche, sei fraglich, schreibt er. Denn die Aktie zähle in Europa zu den am teuersten bewerteten Versicherungswerten.

Lob für den Quartalsabschluss gibt es auch von den Experten von Octavian: Diese heben nun auch ihre Gewinnerwartungen leicht an. Die Swiss Life-Titel böten gerade in den derzeitigen ungewissen Marktbedingungen ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil, glauben sie.

tp/uh