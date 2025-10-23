Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht aufgehellt

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Oktober verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,7 auf minus 14,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,1 prognostiziert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 0,8 Punkte auf minus 13,5. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Oktober wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 10:08 ET (14:08 GMT)