Steyr Motors-Aktie hebt ab: Anhaltender Rüstungsboom sorgt für Kursvervielfachung

• Steyr Motors-Aktie seit Börsengang 2024 massiv gestiegen• Rüstungsaufträge und geopolitische Unsicherheiten• Unternehmensziele ambitioniert: Umsatz soll 2025 um mindestens 40 Prozent steigen

Für 14 Euro je Aktie brachte die Beteiligungsgesellschaft Mutares den Motorenhersteller Steyr Motors im Oktober 2024 auf das deutsche Börsenparkett.

Im XETRA-Handel wurden die Titel am Montag in der Spitze mit einem Rekordwert von 230 Euro gehandelt, im Anschluss ist nun zeitweise noch ein Plus von 102,22 Prozent auf 182 Euro zu sehen. An der Heimatbörse in Wien, wo der Börsengang erst im Februar erfolgt ist, ging es zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von 193 Euro nach oben, im Anschluss pendelte sich der Anteilsschein zeitweise mit einem Plus von 100 Prozent bei 180 Euro ein.

Mutares-Titel gewinnen auf XETRA zeitweise 5,68 Prozent auf 42,80 Euro. Die Beteiligungsgesellschaft hält fast 71 Prozent der Steyr-Anteile.

Motorenhersteller profitiert von Rüstungsboom

Der Grund für die anhaltende Kursrally bei der Steyr Motors-Aktie ist die anhaltend positive Stimmung in der Rüstungsbranche. Als Spezialist für Antrieb und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - gehört das Unternehmen zu den gefragtesten Rüstungstiteln. Anleger nehmen jede Nachricht zum Anlass, um sich weiter in das Unternehmen einzukaufen. Zuletzt war es ein Rahmenvertrag mit einem Kunden in Brasilien, der den Kurs angetrieben hatte, auch ein Dividendenvorschlag war am Markt überaus positiv aufgenommen worden.

Zum Wochenstart gibt es zwar keine Nachrichten von Unternehmensseite, anhaltende geopolitische Unsicherheiten sorgen aber für eine Fortsetzung der Kursrally bei Steyr Motors. Mit namhaften Kunden wie den Landesarmeen von Finnland, Österreich und Deutschland dürfte für den Hersteller von Motoren für Spezialfahrzeuge eine anhaltend starke Auftragslage garantiert sein. Eine kürzlich verkündete umfangreiche Entwicklungs- & Liefervereinbarung mit Rheinmetall stützt die positive Bewertung der Geschäftsaussichten von Steyr Motors zusätzlich.

Ambitionierte Wachstumsziele

Mitte Februar hatte Steyr Motors vorläufige Geschäftszahlen für 2024 veröffentlicht - und dabei die eigenen Ziele erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich das österreichische Unternehmen ambitionierte Ziele: Der Umsatz soll um mindestens 40 Prozent steigen, bei der EBIT-Marge peilt man einen Wert von mindestens 20 Prozent en. "Wir haben Steyr Motors erfolgreich transformiert und das Unternehmen wieder auf einen profitablen Wachstumskurs gebracht. Basierend auf einem hohen Auftragsbestand und vielversprechenden Verhandlungen mit einer Reihe hochkarätiger Rüstungsunternehmen sowie der forcierten Expansion in Asien rechnen wir auch 2025 und darüber hinaus mit einem deutlichen Wachstum", kommentierte Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors die jüngsten vorläufigen Zahlen.

Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sollen am morgigen 18. März 2025 veröffentlicht werden. Gut möglich, dass sich die Rally der Steyr Motors-Aktie dann weiter fortsetzt.



Redaktion finanzen.ch