Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.10 Prozent fester bei 16’957.07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.179 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.897 Prozent fester bei 16’922.82 Punkten, nach 16’772.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’887.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16’973.98 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 16’210.86 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2025, einen Stand von 17’220.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15’936.35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9.27 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’386.61 Punkten. 14’361.69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 8.74 Prozent auf 56.00 CHF), Edisun Power Europe (+ 7.66 Prozent auf 45.00 CHF), EFG International (+ 6.03 Prozent auf 14.06 CHF), Meier Tobler (+ 4.92 Prozent auf 38.40 CHF) und Meyer Burger Technology (+ 4.76 Prozent auf 1.41 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-7.35 Prozent auf 1.00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-6.00 Prozent auf 17.22 CHF), ASMALLWORLD (-4.35 Prozent auf 1.10 CHF), Relief Therapeutics (-3.91 Prozent auf 2.83 CHF) und Phoenix Mecano (-3.82 Prozent auf 453.00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’050’971 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 243.548 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 9.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch