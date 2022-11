Starbucks-Aktie dennoch im Plus: Gewinn von Starbucks rückläufig

Trotz höherer Preise bleibt Starbucks gefragt - die weltgrösste Café-Kette hat im Sommer einen Rekordumsatz gemacht. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um drei Prozent auf den bisherigen Höchstwert von 8,4 Milliarden Dollar (8,6 Mrd Euro) zu, wie Starbucks am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Gestiegene Ausgaben etwa für höhere Löhne liessen den Gewinn dennoch kräftig sinken. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 US-Dollar. Das war mehr als von Analysten erwartet, die mit einem EPS von 0,722 US-Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahreszeitraum stand in den Büchern von Starbucks noch ein Gewinn von 1,00 US-Dollar je Aktie. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar - nur rund halb so viel wie vor einem Jahr. Trotzdem übertrafen die Zahlen die Erwartungen.

Für die Starbucks-Aktie geht es im NASDAQ-Handel zeitweise 8,47 Prozent aufwärts auf 91,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp international