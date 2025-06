Stabiler Handel: Dow Jones letztendlich im Seitwärtstrend

Der Dow Jones beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 42’761.76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17.004 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.306 Prozent auf 42’631.82 Punkte an der Kurstafel, nach 42’762.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’893.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42’567.55 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41’249.38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’801.72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38’798.99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 0.872 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3.18 Prozent auf 217.51 USD), Amazon (+ 1.60 Prozent auf 216.98 USD), Walt Disney (+ 1.55 Prozent auf 115.66 USD), Caterpillar (+ 1.34 Prozent auf 358.07 USD) und IBM (+ 1.19 Prozent auf 272.08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-2.16 Prozent auf 267.78 USD), Nike (-1.42 Prozent auf 61.91 USD), Apple (-1.21 Prozent auf 201.45 USD), Home Depot (-1.13 Prozent auf 319.95 EUR) und Visa (-0.96 Prozent auf 366.66 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’952’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.060 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

