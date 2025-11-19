Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Börsengang steht bevor 19.11.2025 09:00:37

SPS-Aktie: SPS Solutions IFC-Fonds macht 2024/25 mehr Gewinn

Der von Swiss Prime Site Solutions aufgelegte SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) mehr Gewinn erzielt als im Vorjahr. Die Ausschüttung an die Anteilseigner soll erneut erhöht werden.

Dank einer Steigerung der Erträge um knapp 15 Prozent und einer unterproportionalen Zunahme des Aufwands erhöhte sich der Nettoerfolg um 37 Prozent auf 17,2 Millionen Franken, wie Swiss Prime Site Solutions (SPSS) am Mittwoch mitteilte. Die Dividende soll deshalb auf 5,00 (VJ 4,90 Fr.) Franken erhöht werden - die dritte Erhöhung in Folge .

Der Leerstand bei den Immobilien hat sich bei unter 2 Prozent stabilisiert. Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich gleichzeitig um gut 7 Prozent auf 463 Millionen Franken. Im Berichtsjahr wurden zwei Light-Industrial-Liegenschaften im Gesamtwert von 48 Millionen akquiriert und gleichzeitig zwei Objekte für rund 26 Millionen gewinnbringend verkauft.

Die Anlagerendite nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent zu. Sie setzt sich zusammen aus einer Cashflow-Rendite von 5,8 Prozent sowie einer Wertänderungsrendite von 0,6 Prozent.

Darüber hinaus bereitet SPS den bereits im August angekündigten Börsengang des Fonds vor. Als erster Handelstag an der SIX ist wie geplant der 9. Dezember 2025 vorgesehen. Der "SPSS IFC" wird unter dem Tickersymbol "IFC" gehandelt.

cf/hr

Zürich (awp)

Bildquelle: Swiss Prime Site
