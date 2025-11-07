|
07.11.2025 18:12:36
SIX: Indexanpassungen wegen Fusion Baloise/Helvetia - Swatch I fallen aus SLI
Zürich (awp) - Wegen des laufenden Zusammenschlusses zwischen den beiden Versicherern Helvetia Holding und Baloise Holding führt die SIX eine ausserordentliche Indexanpassung für die Indizes SLI, SMIM und SPI Mid-cap durch. Die betroffenen Indizes würden am 22. Dezember 2025 angepasst, teilte die SIX am Freitagabend mit.
So werden die neuen Aktien der Helvetia Baloise Holding per dieses Datum in den SLI aufgenommen, dafür fallen die Inhaberaktien von Swatch aus dem Index raus. Der SMIM, der die 30 grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes enthält, die nicht schon im Blue-Chip-Index SMI vertreten sind, wird derweil um Galenica ergänzt. Bei den kleineren Werten rücken die Aktien von Dottikon in den SPI Mid auf, derzeit sind sie noch im SPI Small gelistet.
Die neuen Helvetia/Baloise-Aktien sollen gemäss früheren Informationen ab dem 8. Dezember an der SIX handelbar sein. Der letzte Handelstag für die alten Aktien ist damit der 5. Dezember.
uh/cf
