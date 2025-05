Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 216,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'187 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie legte bis auf 219,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 190'044 Sika-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 178,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,70 Prozent.

Nach 3,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,85 CHF je Sika-Aktie. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,32 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr gekostet

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen