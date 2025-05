EON SE-Analyse: Outperform-Bewertung für EON SE-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Gewinne des Energieversorgers lägen über der Konsensschätzungen, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:21 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.9 Prozent auf 14.82 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 4.59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 4’931’771 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das EON SE-Papier um 31.8 Prozent. Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 10:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 10:02 / UTC





