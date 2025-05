Siemens Aktie News: Siemens am Mittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 217,10 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 24'116 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 216,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 253'470 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Abschläge von 30,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Am 15.05.2025 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19.76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von SAP, Deutsche Telekom & Co. steigen: Deutsche Tech-Riesen planen KI-Gigafabrik

Talgo- und Siemens-Aktien profitieren von Mega-Bestellung von Flixtrain